Єврокомісія запропонувала заборонити європейським компаніям допомагати Росії ремонтувати енергетичну інфраструктуру, зокрема нафтопереробні заводи, у межах 22-го пакета санкцій.

Про це повідомляє Kyiv Independent з посиланням на представлені 23 листопада пропозиції очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Заборона енергетичних послуг має обмежити можливості європейського бізнесу допомагати Росії відновлювати пошкоджену інфраструктуру. Ініціативу представили на тлі українських ударів по російських НПЗ, які порушують роботу підприємств та обмежують експортні можливості РФ.

"У наших економічних відносинах із Росією не може бути бізнесу як завжди", – заявила фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн наголосила, що ЄС продовжуватиме пропонувати нові санкції, доки Москва не продемонструє справжнього наміру досягти тривалого миру в Україні.

Обмеження ще не ухвалені. Пропозиції Єврокомісії мають розглянути та одностайно погодити держави ЄС.

Нагадаємо:

23 листопада Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ зупинив роботу після комбінованої атаки ракетами та дронами. Про призупинення діяльності підприємства повідомив губернатор регіону.