Китай підтвердив торгову угоду зі США: узгодили постачання критичної сировини

Китай заявив, що в останні дні остаточно погодив деталі торгової рамкової угоди зі США, підтверджуючи слова міністра торгівлі США Говарда Латніка про досягнення домовленостей між двома країнами.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

У заяві в п’ятницю представник Міністерства комерції Китаю зазначив, що Пекін і надалі видаватиме дозволи на експорт контрольованих товарів.

Латнік у четвер повідомив, що США і Китай фіналізували домовленість, досягнуту минулого місяця в Женеві, і що Білий дім невдовзі планує підписати подібні угоди ще з 10 основними торговими партнерами.

За словами Латніка, угода з Китаєм була підписана два дні тому і закріплює умови, узгоджені під час переговорів між Пекіном і Вашингтоном — зокрема зобов’язання Китаю забезпечувати поставки рідкоземельних елементів, необхідних для виробництва вітротурбін, реактивних літаків та іншої високотехнологічної продукції.

У своїй заяві Міністерство комерції КНР зазначило, що Пекін "розглядатиме і схвалюватиме обґрунтовані заявки на експорт контрольованих товарів відповідно до закону", а американська сторона, своєю чергою, скасує обмежувальні заходи (деталей яких не надано).

Посилаючись на телефонну розмову президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна, яка відбулася 5 червня, відомство закликало до спільної роботи задля стабільного розвитку економічних і торговельних відносин між країнами.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що США та Китай підписали торгову угоду, досягнуту минулого місяця в Женеві.

Раніше повідомлялося, щооновлене торгове перемир’я між США і Китаєм не зачепило одне з ключових питань — обмеження експорту рідкісноземельних магнітів, які грають ключову роль в оборонному секторі.

Пекін не зобов’язався надати дозвіл на експорт деяких спеціалізованих рідкоземельних магнітів, які потрібні постачальникам американської армії для виробництва винищувачів і ракетних систем.

Водночас США зберігають обмеження на експорт до Китаю передових чипів штучного інтелекту, побоюючись, що ті можуть бути використані у військових цілях.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підписав угоду, яка усуває деякі торговельні бар'єри між Великобританією та США, але не скасував мита на імпорт сталі.

Це сталося після тижнів переговорів щодо імплементації частин договору, які, як сподівається уряд Великої Британії, захистять британський бізнес від впливу тарифів, запроваджених Трампом.