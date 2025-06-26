США і ЄС борються за мінерали Гренландії — компанії пропонують мільйони

Amaroq Minerals, найбільша гірничодобувна компанія Гренландії, веде переговори з державними агентствами США та ЄС про фінансування розробки корисних копалин.

Про це повідомляє Bloomberg.

Генеральний директор Amaroq Minerals Елдур Олафссон розповів, що компанія веде переговори з державними кредиторами США та ЄС щодо можливого фінансування, закупівель та прямих інвестицій. Йдеться про підтримку видобутку стратегічно важливих мінералів, які потрібні для виробництва акумуляторів, вітрових турбін та оборонних систем.

Amaroq має найбільший портфель гірничих ліцензій у Гренландії та нещодавно відкрила золоту копальню. Компанія вже зібрала 61 млн доларів у рамках раунду фінансування, з яких 15,4 млн надійшли від державного фонду Данії.

Інтерес Заходу посилився після заяв Дональда Трампа, який ще під час свого першого терміну пропонував США "контроль над Гренландією". Зараз ця увага трансформується у політичну підтримку, особливо на тлі глобального суперництва з Китаєм.

Попри багаті запаси, видобуток у Гренландії обмежений високими витратами та складними умовами. Державна підтримка і довгострокові контракти із США чи ЄС можуть зменшити ризики та активізувати розробку. Зокрема, Ексімбанк США розглядає кредит у 120 млн доларів на проект з видобутку рідкісних земель, а ЄС визнав стратегічним проект з видобутку графіту.

Гренландія прагне розвивати гірничу галузь, щоб зменшити залежність від рибальства та субсидій з Данії, які становлять близько 600 млн доларів щороку.