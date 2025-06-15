Китай залишив США без ключових матеріалів для ракет і винищувачів

Оновлене торгове перемир’я між США і Китаєм не зачепило одне з ключових питань — обмеження експорту рідкісноземельних магнітів, які грають ключову роль в оборонному секторі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами співрозмовників, Пекін не зобов’язався надати дозвіл на експорт деяких спеціалізованих рідкоземельних магнітів, які потрібні постачальникам американської армії для виробництва винищувачів і ракетних систем. Водночас США зберігають обмеження на експорт до Китаю передових чипів штучного інтелекту, побоюючись, що ті можуть бути використані у військових цілях.

Під час перемовин у Лондоні минулого тижня китайські переговорники, за словами джерел, дали зрозуміти, що готовність дозволити експорт магнітів для військових потреб буде залежати від прогресу в знятті американських обмежень на експорт передових AI-чипів до Китаю.

Це додало новий вимір до переговорів, які спочатку зосереджувалися на контрабанді опіоїдів, мит і торговому профіциті Китаю, але тепер зосереджені на експортному контролі.

Крім того, американські чиновники, за словами джерел, дали зрозуміти, що планують продовжити дію чинних мит на китайські товари ще на 90 днів після дедлайну 10 серпня, погодженого в Женеві минулого місяця. Це свідчить, що постійна торгова угода між двома найбільшими економіками світу навряд чи буде досягнута раніше цього терміну.

Президент Дональд Трамп у середу назвав домовленість, досягнуту в Лондоні, "чудовою угодою", додавши: "У нас є все, що потрібно, і ми отримаємо з цього користь. І, сподіваюся, вони також."

А міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що не буде "бартерної угоди" — тобто США не будуть послаблювати обмеження на експорт AI-чипів до Китаю в обмін на доступ до рідкоземельних матеріалів.

Нагадаємо:

Китай зняв обмеження на експорт рідкісноземельних металів, про що свідчить початок видачі експортних дозволів до ЄС та США китайським компаніям.