РФ захопила на Донеччині одне з найбільших родовищ літію в Європі

Армія РФ захопила село Шевченко в Донецькій області, біля якого розташоване родовище літієвих руд з одним із найбільших запасів у Східній Європі.

Про це повідомляє видання Le Figaro.

"Захопивши це на перший погляд непримітне село, розташоване за трохи більше ніж 10 км від Великої Новосілки, російські війська отримали доступ до одного з найперспективніших родовищ літію в Україні", - пише видання.

"Вікіпедія" зазначає, що родовище має один із найбільших запасів у Східній Європі - приблизно 1,2 млн т руди з часткою літію у понад 1,5%.

Літій - один із металів, ціни на який різко зросли за останні роки, оскільки він став ключовим компонентом у виробництві акумуляторів для електромобілів.

Крім того, літій використовують у виробництві електроніки, а також у склокераміці, авіаційних сплавах і для збереження енергії.

У 2022 році ціна на літій встановила рекорд у понад 80 тисяч доларів за тонну. Станом на 27 червня 2025 року ціна за тонну літію в Китаї становить 8,5 тисяч доларів.

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Нагадаємо:

1 травня міністр економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів.

"Спільно з міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відновлення США-Україна", - написала Свириденко.

Міністерство економіки України оприлюднило текст меморандуму зі США щодо завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд для відновлення. Текст було оприлюднено на сайті Мінекономіки.

Так, ідеться про те, що угода передбачатиме створення фонду інвестицій у відновлення України.

8 травня Верховна Рада проголосувала за ратифікацію угоди про створення спільного інвестиційного фонду між Україною та США. За проголосували 338 депутатів. Ніхто з народних обранців не утримався і не був проти.

12 травня Зеленський підписав ратифікацію угоди про надра зі США.