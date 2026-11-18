Про що сьогодні говорили?

Про фінансування ЄС. Європейська комісія у середу, 18 листопада, ухвалила пакет законодавчих пропозицій щодо надання Україні до 45 млрд євро додаткової фінансової підтримки у 2027 році.

Про нафтопереробку РФ. Українські атаки дронів скоротили добові обсяги переробки нафти в Росії приблизно на 45% порівняно з кінцем жовтня.

Про курс євро. У четвер, 19 листопада, офіційний курс євро знизиться ще на 28 копійок, до 49,57 грн – найнижчого рівня за понад 10 місяців.

Про титановий бізнес. "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) за січень-вересень 2026 року збільшила чистий збиток у 2,5 раза порівняно з аналогічним періодом торік – до 1,08 млрд грн.

Про удари по Нафтогазу. Росіяни завдали ударів по об'єктам Групи Нафтогаз у двох областях, працівники компанії неушкоджені.

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