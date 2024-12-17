Більші страхові суми, вищі ціни та пряме врегулювання: як зміняться умови “автоцивілки” в Україні

Як зміняться умови обов’язкового автострахування в Україні та на скільки подорожчає “автоцивілка” з нового року?

З 1 січня 2025 року в Україні змінюються правила обов’язкового автострахування. Розміри страхових виплат поступово збільшуватимуться до європейського рівня, пряме врегулювання з "додаткової послуги" стане базовою опцією, а страхові компанії зможуть самостійно встановлювати тарифи.

Разом з цим може зрости і вартість "автоцивілки". На ринку прогнозують подорожчання поліса у 2-2,5 раза.

Які зміни чекають на власників авто з 2025 року та чи виправдають вони здорожчання "автоцивілки"?

Давно назрілі зміни в "автоцивілці"

Відповідальність кожного власника наземного транспортного засобу в Україні має бути застрахована на випадок ДТП. Офіційно це називається "обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності" (ОСЦПВ), яке людською мовою звучить краще – "автоцивілка".

Чинний закон про ОСЦПВ ухвалили ще у далекому 2005 році. За майже два десятиліття більша частина його положень морально застаріла і не відповідає сучасним потребам, а ні страхових компаній, а ні їхніх клієнтів.

Тому на початку 2024 року Верховна Рада прийняла новий закон, який відповідає Директиві Європейського парламенту та Ради 2009/103/ЄС. Цей документ набуває чинності з 1 січня 2025 року.

Новий закон зокрема передбачає поступове збільшення страхових сум до розмірів, встановлених у країнах ЄС, скасування франшизи (суми, яку в разі ДТП винуватцю доведеться компенсувати самостійно), наявність прямого врегулювання.

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Тобто, з нового року, якщо водій застрахованого авто не є винуватцем ДТП, то його страхова компанія відшкодує йому завдані збитки, а стягувати ці кошти буде зі страховика винуватця аварії. Нині ця опція вважається додатковою і діє лише тоді, коли страхові компанії обох сторін ДТП є учасниками угоди про пряме врегулювання (наразі такими є 11 страховиків).

Крім цього, новий закон передбачає вільне ціноутворення. Тобто, страхові компанії зможуть самостійно визначати, від чого залежатиме вартість поліса для кожного водія.

Не забули й про нововведення і для Моторно-транспортного страхового бюро (МТСБУ). Так, у разі анулювання ліцензії страховику виплати за оформленими до цього договорами здійснюватиме бюро, не чекаючи рішення суду про банкрутство страховика.

Як зміняться суми страхових виплат

Страхові компанії мають певні ліміти щодо відшкодування збитків потерпілій стороні у разі ДТП. До кінця 2024 року вони становлять 320 тис. грн на потерпілого та 160 тис. грн на авто (800 тис. грн на подію).

Якщо ж "автоцивілки" немає, то всі згадані витрати винуватцю доведеться компенсувати з власної кишені – добровільно або примусово, тобто через суд.

Однак з 2025 року ці ліміти збільшаться – до 250 тис. грн за шкоду, завдану майну (1,25 млн грн на подію) та 500 тис. грн за шкоду, заподіяну здоров’ю (5 млн грн на подію). Такі зміни стосуватимуться лише полісів, укладених від 1 січня 2025 року.

Тобто, якщо водій має чинний поліс від грудня 2024 року, у разі настання ДТП в наступному році, страхова зможе відшкодувати йому лише 160 тис. грн на відновлення авто.

Наступний етап підвищення розміру страхових виплат передбачений з 1 січня 2026 року, але не раніше моменту припинення або скасування воєнного стану. Суми збільшаться по життю і здоров'ю до 1 млн грн на потерпілого і 20 млн грн на страховий випадок. По майну на одного потерпілого обмежень не буде, але суму обмежать 2 млн грн на увесь страховий випадок.

Інфографіка: Економічна правда

Які причини підвищення страхових виплат? "По-перше, це зростання цін на відновлювальний ремонт транспортних засобів, спричинене інфляцією та коливанням курсу валют, ще суттєво вплинуло на вартість матеріального відшкодування. Вартість запчастин, матеріалів та послуг СТО постійно збільшується, що потребує відповідного підвищення страхових виплат для покриття збитків", – пояснив генеральний директор МТСБУ Олександр Берназюк.

Другий чинник, який вплинув на підвищення страхових сум, – збільшення частоти страхових випадків. "Статистичні дані свідчать про зростання кількості страхових подій на 20%. Це може бути пов'язано з більш інтенсивним використанням транспортних засобів, збільшенням дорожнього трафіку та інших факторів, які впливають на ризики ДТП", – каже Берназюк.

Крім того, з огляду на статистику за діючими договорами "автоцивілки", більше ніж в 40% випадків ДТП, збитки значно перевищують ліміт у 160 тис. грн, додали у страховій компанії ARX.

З огляду на це, в МТСБУ вважають, що збільшення максимальної суми компенсації за полісом ОСЦПВ може стимулювати українців укладати цей вид страхування.

Третій етап підвищення лімітів настане після того, як Україна вступить до Євросоюзу.

Як формуватимуться ціни на "автоцивілку"

Раніше розрахунок вартості "автоцивілки" регулювався державою за допомогою певних коефіцієнтів – місце реєстрації авто та об’єм двигуна. Їх розміри, як регулятор, визначав Національний банк.

З 2025 року встановлені НБУ коефіцієнти перестануть діяти, а кожна страхова компанія зможе встановлювати свою власну методику розрахунку страхового тарифу. Її страховики розміщуватимуть на власних сайтах.

"Прогнозовано, що страховики будуть використовуватися коефіцієнти, подібні до системи бонус-малус, яка вже працює в Європі (бонус – знижки за безаварійне водіння, малус – підвищення за кожну зафіксовану ДТП)", – зазначили в МТСБУ.

В компанії ARX кажуть, що вартість їхнього поліса залежатиме від: типу та року випуску авто, згідно з місцем реєстрації по техпасторту, року народження власника, сфери використання ТЗ та наявності пільг. Наразі, такий фактор як історія збитковості (наявність ДТП) не впливає на вартість поліса в цьому страховику, але надалі там планують враховувати і його.

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Страхові компанії зможуть враховувати навіть стиль водіння, оцінюючи його за допомогою телематичних систем.

Член правління страхової компанії ІНГО Віктор Шевченко зазначив, що вартість поліса може формуватися залежно від реальних ризиків, пов’язаних із конкретним водієм. "Ті, хто має безаварійну історію, отримають суттєві знижки, що стимулює безпечне водіння. Водночас для водіїв із великою кількістю страхових випадків вартість полісу може бути вищою", – додав він.

За словами виконавчого директора НАСК "Оранта" Олександра Завади, перехід до вільних цін на ринку ОСЦПВ підвищує ризик банкрутства деяких членів МТСБУ, а відтак і ризики солідарної відповідальності інших. Тому виплати з фондів МТСБУ за банкрутів теж зростатимуть.

На скільки зростуть ціни на "автоцивілку"

Питання, яке чи ненайбільше хвилює автовласників, – як зміниться вартість поліса "автоцивілки"?

В МТСБУ пояснюють, що кінцева вартість залежатиме від низки інших чинників, зокрема конкуренції, андеррайтингової політики страховиків (оцінка ризиків), стратегії розвитку, аналізу збитковості, сегментації клієнтів за ризиковими ознаками та загальної ринкової ситуації в країні.

Берназюк припускає, що зважаючи на всі фактори, вартість "автоцивілки" може зрости на 50-70%. В цілому на ринку прогнозуються зростання у 2-2,5 раза середньої вартості.

Якщо для авто з невеликим об’ємом двигуна, з місцем реєстрації у Києві нині купити "автоцивілку" можна приблизно за 2,2 тис. грн, то з прогнозованим підвищенням її вартість становитиме 4,4 тис. – 5,5 тис. грн.

Придбати "автоцивілку" наразі можна за нижчими цінами, однак як вказувалось вище, виплати за нею у випадку ДТП будуть меншими. Тому в ARX рекомендують подбати про додаткове розширення відповідальності на суму покриття від 500 тис. грн до 4 млн грн для відшкодування потерпілій стороні зносу та збитків.

Тим не менш, з новим законом залишаться пільги на "автоцивілку" для певних категорій громадян: для учасників бойових дій, учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю 1-2 груп. Вони матимуть знижку 50% від вартості страхового полісу.

Водій може отримати знижку лише на одне авто, яке є в його власності (тобто, попросити знайомого УБД купити поліс "не пільговику" не вийде) та не використовується в комерційних цілях, наприклад, як таксі.

Як працює процедура прямого врегулювання

За новим законом пряме врегулювання стає обов'язковим для всіх страхових компаній. Якщо ДТП сталася за участю двох транспортних засобів і пошкоджено лише авто потерпілої особи, вона може скористатися прямим врегулюванням.

Для цього водію потрібно звернутися за виплатою до своєї страхової компанії, з якою ним укладено договір, а не до страховика винуватця, як це було раніше. Натомість, якщо шкода завдана здоров’ю, потерпілому все ж доведеться звертатися до страхової компанії винуватця.

"Цей механізм значно спростить і прискорить процес отримання страхових виплат. Раніше потерпілі часто стикалися з проблемами у взаємодії зі страховими компаніями винуватців аварії, що могло затягувати процес виплат на місяці. Тепер, звертаючись до свого страховика, постраждалі отримають виплату значно швидше та без зайвих клопотів", – каже Шевченко.

Особливості оформлення європротоколу

Викликати поліцію на місце аварії не завжди обов’язково. Так, якщо сталася ДТП за участю лише двох транспортних засобів, пошкоджено лише авто, ніхто не постраждав фізично, а водії не перебували у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, можна оформити "європротокол".

Якщо обидва водії дійшли згоди, щодо винуватця ДТП та обставин аварії, вони надсилають підписаний протокол до страхової компанії. Після цього вони можуть залишити місце ДТП і не зобов’язані повідомляти поліцію.

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Наразі "європротокол" можна використовувати, якщо під час ДТП не було завдано шкоди життю чи здоров’ю, а збитки майну не перевищують 80 тис. грн (половини страхової суми).

Водночас новий закон не встановлює обмеження на розмір відшкодування за "європротоколом", проте їх може визначати Національний банк. З нового року максимальна сума виплати за шкоду майну потерпілих зросте до 250 тис. грн, якщо НБУ не встановить іншого розміру, тож буде діяти максимальний ліміт.

Що з КАСКО

Крім обов’язкової "автоцивілки" в Україні також є поліси КАСКО – добровільне страхування автовласника. Якщо після набуття чинності нового закону "автоцивілка" зможе у більшій кількості випадків покрити реальні затрати на ремонт на авто, то чи не стануть українці менше оформлювати КАСКО?

Учасники ринку сходяться на думці, що суттєвих змін не відбудеться, адже таке добровільне страхування покриває витрати не лише на ремонт після ДТП, а й після різних нещасних випадків – пожежі, поваленого дерева, викрадення, а також відшкодовує наслідки воєнних дій.

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"КАСКО надає розширені можливості щодо врегулювання ризиків, таких як компенсація без врахування вини або послуги асистансу. Тому воно залишатиметься необхідним для тих автовласників, хто піклується в першу чергу про своє власне авто", – каже Шевченко.

Водночас в ARX припускають можливе зменшення купівля КАСКО з покриттям ДТП з другим учасником ("МініКАСКО", "Прямий захист"), що потребуватиме оновлення умов таких продуктів.