Через українські атаки страхові компанії РФ зазнають збитків – ЗМІ

Страхові компанії Росії вперше за кілька років зазнали збитків через атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи та склади маркетплейсів.

Про це пише російське видання "Коммерсантъ".

"Чистий прибуток страхових компаній за дев'ять місяців 2026 року знизився удвічі, а за підсумками третього кварталу сегмент взагалі зазнав збитків", – говориться у повідомленні.

Слабкі результати учасників ринку пов'язані у тому числі зі страхуванням майна, втраченого внаслідок нальотів БПЛА.

Центральний банк Росії планує поширити підхід до обліку катастрофічних ризиків на ширше коло об'єктів, що в результаті призведе до необхідності збільшувати капітал страхових компаній.

У липні—вересні компанії зазнали збитків у розмірі 11,5 млрд руб. До цього квартальний збиток у страховиків фіксувався в четвертому кварталі 2023 року (60 млрд руб.) та другому кварталі 2022-го (1,4 млрд).

При цьому з початку 2024 року страхові компанії щокварталу демонстрували прибуток у розмірі від 100 млрд до 150 млрд руб. За перші дев'ять місяців цього року чистий прибуток російських страховиків знизився удвічі порівняно з тим самим періодом 2023 року — до 195 млрд руб.

Через ризики тероризму та диверсій змінюються умови ведення страхового бізнесу, оскільки тепер страхуватися від таких ризиків бажають практично всі корпоративні клієнти, говориться у публікації.

Нагадаємо:

На тлі масованих ударів ЗСУ по великим складським об'єктам у Росії, які призвели до багатомільярдних збитків найбільших маркетплейсів, страховики різко підвищили ціни на страхові поліси.

Від початку повномасштабної війни проти України російські державні компанії та державні структури витратили на захист від безпілотників понад 17 млрд рублів.