Держава оплатить “автоцивілку” для певних категорій пільговиків

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону, яким пропонується доповнити список категорій фізичних осіб для яких діятимуть пільгові умови страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів ("автоцивілка"), а також розширити список таких умов.

Відповідне рішення уряд прийняв 5 грудня 2024 року (копія є в розпорядженні ЕП).

Автор документа – міністерка ветеранів Наталія Калмикова пропонує доповнити п. 1 ст. 13 профільного закону, в якому перелічуються категорії громадян для яких діють пільги, особами з інвалідністю внаслідок війни.

Таким чином, з 1 січня 2025 року (почне діяти нова редакція закону про автоцивілку) розмір страхової премії за внутрішнім договором страхування буде меншим на 50% для українців, які є учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками війни, особами з інвалідністю другої групи, особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до першої або другої категорії, пенсіонерами.

Разом з тим, Калмикова пропонує звільнити до кінця 2025 року учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності від обов’язкового укладення внутрішнього договору страхування.

З 1 січня 2026 року згадані вище три категорії громадян пропонується звільнити від сплати страхового платежу за "автоцивілкою".