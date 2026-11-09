"Метінвест" скоротив відрахування податків до бюджету

Через обстріли та блокування портів Метінвест за 9 місяців 2026 року скоротив сплату податків до бюджету України на 6% — до 13 млрд грн.

Про це повідомляє "Метінвест".

Група "Метінвест", з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, у січні-вересні 2026 року сплатила 13 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні. Це на 6% менше, ніж за аналогічний період 2025 року, говориться у повідомленні.

Найбільше скоротилися надходження від податку на додану вартість — на 36%, до 914 млн грн, і податку на прибуток — на 26%, до 1 млрд грн, проти січня-вересня 2025 року.

Крім того, сплата податку на землю зменшилася на 6%, до 944 млн грн, податку на доходи фізичних осіб — на 3%, до 2,4 млрд грн, військового збору — на 2%, до 678 млн грн.

Українські підприємства "Метінвесту" за 9 місяців цього року також перерахували 3,5 млрд грн плати за користування надрами, 2,6 млрд грн єдиного соціального внеску та 511 млн грн екологічного податку.

"Нині гірничо-металургійна промисловість працює в умовах безпрецедентного тиску. Російські обстріли руйнують виробничі потужності, енергетичну та логістичну інфраструктуру", – наголосили у компанії.

Зокрема, металургійний комбінат "Каметсталь" і "Запоріжсталь" у вересні припинили виробництво внаслідок ворожих атак. Загалом у серпні-жовтні ці комбінати зазнали шість ударів 27 балістичними ракетами, не враховуючи регулярних атак шахедами й КАБами.

"Металургам дедалі складніше експортувати продукцію: чорноморські порти заблоковані, ЄС скоротив безмитні квоти на українську сталь, а екологічне мито CBAM збільшує витрати виробників. Ситуацію ускладнює і зростання тарифів на електроенергію та залізничні перевезення. Усе це ставить галузь на межу виживання", – говориться у повідомленні.

Генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков закликав уряд "докласти всіх зусиль для відновлення роботи портів". А також – "активніше відстоювати інтереси українських виробників у Брюсселі": домагатися збільшення квот на українську сталь та звільнення України від фінансового складника CBAM.

"Без цих рішень криза лише поглиблюватиметься, а разом із виробництвом скорочуватимуться й податкові надходження", — зазначив він.

У першому півріччі 2026 року Метінвест сплатив до бюджетів усіх рівнів в Україні 8,5 млрд грн податків і зборів, у 2025 році — 18,7 млрд грн.

Нагадаємо:

Виробництво металургійної продукції в Україні у вересні впало на 80% після атак РФ, що вразили 7 доменних печей: 5 на підприємствах "Метінвесту" та 2 на "АрселорМітталу".

Після російського балістичного удару 11 серпня Запоріжсталь повністю зупинила роботу. Наприкінці серпня в Метінвесті заявляли, що строки відновлення комбінату поки неможливо визначити.

Після російських атак "АрселорМіттал Кривий Ріг" розпочав процес переведення підприємства в режим холодної зупинки. Роботу заводу не відновлять до кінця війни.