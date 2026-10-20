Вартість страхування рейсів до портів України за час блокади зросла у рази

Вартість страхування суден для рейсів до чорноморських портів України у жовтні 2026 року зросла в середньому до 2,5 мільйона доларів за рейс, що у 10-16 разів перевищує рівень до фактичної блокади.

Про це пише Ukrainian Shipping Magazine.

До блокади 2024 року базова ставка страхування судна для рейсу до чорноморських портів України або РФ становила близько 150-250 тисяч доларів.

Так само зросла вартість страхування до чорноморських портів Росії, зазначено у повідомленні.

У жовтні 2026 року страхове покриття воєнних ризиків сягнуло приблизно $2,5 млн за один рейс. У перерахунку на вантаж це додає до фрахтової ставки близько $35,7 на кожну тонну зерна лише за рахунок страхування воєнних ризиків.

За інформацією Електронної зернової біржі України, подорожчання морської логістики тисне на експортні ціни українського зерна. У портах Дунаю закупівельні ціни на продовольчу пшеницю наразі становлять близько $170-177 за тонну, на фуражну — $150-155.

Ціни попиту на українську продовольчу пшеницю з доставкою до румунської Констанци залишаються на рівні $250-260 за тонну.

Водночас експорт пшениці з України продовжує відставати від торішніх темпів. За перші 16 днів жовтня Україна експортувала 558 тис. тонн пшениці проти 877 тис. тонн за аналогічний період минулого року.

З початку 2026/27 маркетингового року експорт становив 3,34 млн тонн проти 5,61 млн тонн торік.

Попри обмеження чорноморського експорту, Україна продовжує вивозити зерно через дунайські порти, а також транзитом через Румунію та Польщу. Однак затримки на західних переходах також збільшують логістичні витрати: частина вагонів очікує перевантаження або перетину кордону по 20-40 днів.

Додатковий тиск на українські ціни створює і падіння котирувань пшениці у США, зазначають фахові медіа. За місяць американські ф'ючерси втратили близько 10-13%, що посилює конкуренцію на світовому ринку.

Нагадаємо:

Раніше уряд затвердив механізм державної компенсації збитків внаслідок російської агресії, який передбачає до 80% компенсації збитків від атак на цивільні судна.

Раніше повідомлялося, що Україна ризикує недоотримати щонайменше 8 млрд доларів експортної виручки з червня 2026-го до червня 2027 року, якщо чорноморські порти залишатимуться закритими.

Росіяни двома дронами вдарили по цивільному судну в нейтральних водах, яке перевозило кукурудзу і належало Туреччині.

Раніше Російський безпілотник атакував цивільне судно під прапором Танзанії, яке прямувало до одного з українських портів: капітан загинув, ще троє членів екіпажу дістали поранення.