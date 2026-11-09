Онлайн-хімчистка Mink від Fozzy Group заморозила роботу

Онлайн-хімчистка Mink, яка входить до холдингу Fozzy Group, призупиняє роботу на невизначений термін.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Через складну ситуацію в країні, холдингом ухвалено рішення про заморозку бізнесу онлайн-хімчистки MINK на невизначений термін", - йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що усі прийняті замовлення виконуватимуться як зазвичай. Повне припинення процесів відбудеться одразу після виконання всіх зобов'язань перед клієнтами та повернення всіх речей.

Хімчистку MINK у тестовому форматі Fozzy Group запустила у грудні 2021 року для працівників групи. Вже у серпні 2022 року було запущено повноцінний режим онлайн-хімчистки.

Нагадаємо:

Через втрату низки супермаркетів, складів та виробничих потужностей Fozzy Group у вересні оголосила про скорочення персоналу: звільнили частину офісних команд, мережі "Сільпо" та персоналу, залученого до логістики.