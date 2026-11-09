У Києві викрили розкрадання мільйона гривень на ремонті парку

Столичні правоохоронці викрили розкрадання мільйона гривень на ремонті парку відпочинку біля озера Срібний кіл.

Про це розповіли у пресслужбі Київської міської прокуратури. Підозру вручили директорці підприємства-підрядника, яке заволоділо коштами, виділеними на ремонт парку біля озера.

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва директорці приватного підприємства повідомлено про підозру за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонт парку відпочинку навколо озера Срібний кіл у Дарницькому районі столиці", – говориться у повідомленні.

У 2023 році приватне підприємство на замовлення КО "Київзеленбуд" виконували ремонтні роботи у парку.

За даними досудового розслідування, підозрювана забезпечила внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів фактично виконаних робіт, після чого підписала ці документи від імені товариства та подала їх замовнику для оплати.

"На рахунок підприємства було перераховано майже 1,1 млн грн за роботи, які не були повністю виконані. Внаслідок таких дій територіальній громаді міста Києва завдано матеріальної шкоди вказану суму", – говориться у повідомленні.

Дії підозрюваної кваліфіковано як заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, та з конфіскацією майна. Досудове розслідування проводять слідчі Печерського УП ГУНП у місті Києві.

Ця ж компанія з Дніпропетровщини була у центрі розслідування "Української правди", опублікованого у липні 2024 року, звертає увагу прокуратура.

В розслідуванні йшлося, про те, що після початку повномасштабного вторгнення Росії саме цей підрядник несподівано почав вигравати багатомільйонні тендери у Києві.

Повідомлялося, що підрядником на роботах з облаштування парку було обрано ТОВ "ДСЗ", яке останніми роками стало фаворитом на підрядах КМДА з облаштування укриттів та скверів. Зокрема, у 2023 році саме її фірма отримала два перших підряди на майже 30 млн грн з облаштування парку навколо озера Срібний Кіл.

Нагадаємо:

Раніше у Києві викрили посадовців КО "Київзеленбуд", члени якої привласнили кошти, призначені на ремонт чотирьох столичних парків.

Одному із заступників генерального директора "Київзеленбуду" повідомлено про підозру – він не задекларував доходи та фінансові зобов'язання на 9,6 мільйона гривень.

У Києві керівнику комунального підприємства повідомили про підозру у розтраті бюджетних грошей: 1,2 мільйона гривень сплатили приватній фірмі за рослини, які можна було отримати у міському розсаднику безоплатно.