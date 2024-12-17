Большие страховые суммы, более высокие цены и прямое урегулирование: как изменятся условия "автогражданки" в Украине

Как изменятся условия обязательного автострахования в Украине и на сколько подорожает "автогражданка" с нового года?

С 1 января 2025 года в Украине меняются правила обязательного автострахования. Размеры страховых выплат постепенно будут увеличиваться до европейского уровня, прямое урегулирование из "дополнительной услуги" станет базовой опцией, а страховые компании смогут самостоятельно устанавливать тарифы.

Вместе с этим может вырасти и стоимость "автогражданки". На рынке прогнозируют подорожание полиса в 2-2,5 раза.

Какие изменения ждут владельцев авто с 2025 года и оправдают ли они подорожание "автогражданки"?

Давно назревшие изменения в "автогражданке"

Ответственность каждого владельца наземного транспортного средства в Украине должна быть застрахована на случай ДТП. Официально это называется "обязательное страхование гражданско-правовой ответственности" (ОСАГО), которое на человеческом языке звучит лучше - "автогражданка".

Действующий закон об ОСАГО приняли еще в далеком 2005 году. За почти два десятилетия большая часть его положений морально устарела и не отвечает современным потребностям, ни страховых компаний, ни их клиентов.

Поэтому в начале 2024 года Верховная Рада приняла новый закон, который соответствует Директиве Европейского парламента и Совета 2009/103/ЕС. Этот документ вступает в силу с 1 января 2025 года.

Новый закон в частности предусматривает постепенное увеличение страховых сумм до размеров, установленных в странах ЕС, отмену франшизы (суммы, которую в случае ДТП виновнику придется компенсировать самостоятельно), наличие прямого урегулирования.

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То есть, с нового года, если водитель застрахованного авто не является виновником ДТП, то его страховая компания возместит ему нанесенный ущерб, а взимать эти средства будет со страховщика виновника аварии. Сейчас эта опция считается дополнительной и действует только тогда, когда страховые компании обеих сторон ДТП являются участниками соглашения о прямом урегулировании (сейчас таковыми являются 11 страховщиков).

Кроме этого, новый закон предусматривает свободное ценообразование. То есть, страховые компании смогут самостоятельно определять, от чего будет зависеть стоимость полиса для каждого водителя.

Не забыли и о нововведениях и для Моторно-транспортного страхового бюро (МТСБУ). Так, в случае аннулирования лицензии страховщику выплаты по оформленным до этого договорам будет осуществлять бюро, не дожидаясь решения суда о банкротстве страховщика.

Как изменятся суммы страховых выплат

Страховые компании имеют определенные лимиты по возмещению убытков потерпевшей стороне в случае ДТП. До конца 2024 года они составляют 320 тыс. грн на потерпевшего и 160 тыс. грн на авто (800 тыс. грн на событие).

Если же "автогражданки" нет, то все упомянутые расходы виновнику придется компенсировать из собственного кармана - добровольно или принудительно, то есть через суд.

Однако с 2025 года эти лимиты увеличатся - до 250 тыс. грн за ущерб, причиненный имуществу (1,25 млн грн на событие) и 500 тыс. грн за ущерб, причиненный здоровью (5 млн грн на событие). Такие изменения будут касаться только полисов, заключенных с 1 января 2025 года.

То есть, если водитель имеет действующий полис от декабря 2024 года, в случае наступления ДТП в следующем году, страховая сможет возместить ему лишь 160 тыс. грн на восстановление авто.

Следующий этап повышения размера страховых выплат предусмотрен с 1 января 2026 года, но не ранее момента прекращения или отмены военного положения. Суммы увеличатся по жизни и здоровью до 1 млн грн на потерпевшего и 20 млн грн на страховой случай. По имуществу на одного пострадавшего ограничений не будет, но сумму ограничат 2 млн грн на весь страховой случай.

Инфографика: Экономическая правда

Каковы причины повышения страховых выплат? "Во-первых, это рост цен на восстановительный ремонт транспортных средств, вызванный инфляцией и колебанием курса валют, еще существенно повлияло на стоимость материального возмещения. Стоимость запчастей, материалов и услуг СТО постоянно увеличивается, что требует соответствующего повышения страховых выплат для покрытия убытков", - пояснил генеральный директор МТСБУ Александр Берназюк.

Второй фактор, который повлиял на повышение страховых сумм, - увеличение частоты страховых случаев. "Статистические данные свидетельствуют о росте количества страховых событий на 20%. Это может быть связано с более интенсивным использованием транспортных средств, увеличением дорожного трафика и других факторов, которые влияют на риски ДТП", - говорит Берназюк.

Кроме того, учитывая статистику по действующим договорам "автогражданки", более чем в 40% случаев ДТП, убытки значительно превышают лимит в 160 тыс. грн, добавили в страховой компании ARX..

Учитывая это, в МТСБУ считают, что увеличение максимальной суммы компенсации по полису ОСАГО может стимулировать украинцев заключать этот вид страхования.

Третий этап повышения лимитов наступит после того, как Украина вступит в Евросоюз.

Как будут формироваться цены на "автогражданку"

Ранее расчет стоимости "автогражданки" регулировался государством с помощью определенных коэффициентов - место регистрации авто и объем двигателя. Их размеры, как регулятор, определял Национальный банк.

С 2025 года установленные НБУ коэффициенты перестанут действовать, а каждая страховая компания сможет устанавливать свою собственную методику расчета страхового тарифа. Ее страховщики будут размещать на собственных сайтах.

"Прогнозируемо, что страховщики будут использоваться коэффициенты, подобные системе бонус-малус, которая уже работает в Европе (бонус - скидки за безаварийное вождение, малус - повышение за каждое зафиксированное ДТП)", - отметили в МТСБУ.

В компании ARX говорят, что стоимость их полиса будет зависеть от: типа и года выпуска авто, согласно месту регистрации по техпасторту, года рождения владельца, сферы использования ТС и наличия льгот. Сейчас такой фактор как история убыточности (наличие ДТП) не влияет на стоимость полиса в этом страховщике, но в дальнейшем там планируют учитывать и его.

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Страховые компании смогут учитывать даже стиль вождения, оценивая его с помощью телематических систем.

Член правления страховой компании ИНГО Виктор Шевченко отметил, что стоимость полиса может формироваться в зависимости от реальных рисков, связанных с конкретным водителем. "Те, кто имеет безаварийную историю, получат существенные скидки, что стимулирует безопасное вождение. В то же время для водителей с большим количеством страховых случаев стоимость полиса может быть выше", - добавил он.

По словам исполнительного директора НАСК "Оранта" Александра Завады, переход к свободным ценам на рынке ОСАГО повышает риск банкротства некоторых членов МТСБУ, а следовательно и риски солидарной ответственности других. Поэтому выплаты из фондов МТСБУ за банкротов тоже будут расти.

На сколько вырастут цены на "автогражданку"

Вопрос, который больше всего волнует автовладельцев, - как изменится стоимость полиса "автогражданки"?

В МТСБУ объясняют, что конечная стоимость будет зависеть от ряда других факторов, в частности конкуренции, андеррайтинговой политики страховщиков (оценка рисков), стратегии развития, анализа убыточности, сегментации клиентов по рисковым признакам и общей рыночной ситуации в стране.

Берназюк предполагает, что ввиду всех факторов, стоимость "автогражданки" может вырасти на 50-70%. В целом на рынке прогнозируются рост в 2-2,5 раза средней стоимости.

Если для авто с небольшим объемом двигателя, с местом регистрации в Киеве сейчас купить "автогражданку" можно примерно за 2,2 тыс. грн, то с прогнозируемым повышением ее стоимость составит 4,4 тыс. - 5,5 тыс. грн.

Приобрести "автогражданку" сейчас можно по более низким ценам, однако как указывалось выше, выплаты по ней в случае ДТП будут меньше. Поэтому в ARX рекомендуют позаботиться о дополнительном расширении ответственности на сумму покрытия от 500 тыс. грн до 4 млн грн для возмещения потерпевшей стороне износа и убытков.

Тем не менее, с новым законом останутся льготы на "автогражданку" для определенных категорий граждан: для участников боевых действий, участников Революции Достоинства, лиц с инвалидностью 1-2 групп. Они будут иметь скидку 50% от стоимости страхового полиса.

Водитель может получить скидку лишь на одно авто, которое есть в его собственности (то есть, попросить знакомого УБД купить полис "не льготнику" не получится) и не используется в коммерческих целях, например, как такси.

Как работает процедура прямого урегулирования

По новому закону прямое урегулирование становится обязательным для всех страховых компаний. Если ДТП произошло с участием двух транспортных средств и повреждено только авто потерпевшего лица, оно может воспользоваться прямым урегулированием.

Для этого водителю нужно обратиться за выплатой в свою страховую компанию, с которой им заключен договор, а не к страховщику виновника, как это было раньше. Зато, если вред причинен здоровью, пострадавшему все же придется обращаться в страховую компанию виновника.

"Этот механизм значительно упростит и ускорит процесс получения страховых выплат. Ранее потерпевшие часто сталкивались с проблемами во взаимодействии со страховыми компаниями виновников аварии, что могло затягивать процесс выплат на месяцы. Теперь, обращаясь к своему страховщику, пострадавшие получат выплату значительно быстрее и без лишних хлопот", - говорит Шевченко.

Особенности оформления европротокола

Вызывать полицию на место аварии не всегда обязательно. Так, если произошло ДТП с участием только двух транспортных средств, повреждено только авто, никто не пострадал физически, а водители не находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, можно оформить "европротокол".

Если оба водителя пришли к согласию, относительно виновника ДТП и обстоятельств аварии, они направляют подписанный протокол в страховую компанию. После этого они могут покинуть место ДТП и не обязаны сообщать в полицию.

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Сейчас "европротокол" можно использовать, если во время ДТП не был нанесен вред жизни или здоровью, а ущерб имуществу не превышает 80 тыс. грн (половины страховой суммы).

В то же время новый закон не устанавливает ограничения на размер возмещения по "европротоколу", однако их может определять Национальный банк. С нового года максимальная сумма выплаты за ущерб имуществу потерпевших возрастет до 250 тыс. грн, если НБУ не установит другого размера, поэтому будет действовать максимальный лимит.

Что с КАСКО

Кроме обязательной "автогражданки" в Украине также есть полисы КАСКО - добровольное страхование автовладельца. Если после вступления в силу нового закона "автогражданка" сможет в большем количестве случаев покрыть реальные затраты на ремонт на авто, то не станут ли украинцы меньше оформлять КАСКО?

Участники рынка сходятся во мнении, что существенных изменений не произойдет, ведь такое добровольное страхование покрывает расходы не только на ремонт после ДТП, но и после различных несчастных случаев - пожара, поваленного дерева, угона, а также возмещает последствия военных действий.

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"КАСКО предоставляет расширенные возможности по урегулированию рисков, таких как компенсация без учета вины или услуги ассистанса. Поэтому оно будет оставаться необходимым для тех автовладельцев, кто заботится в первую очередь о своем собственном авто", - говорит Шевченко.

Одновременно в ARX предполагают возможное уменьшение покупки КАСКО с покрытием ДТП со вторым участником ("МиниКАСКО", "Прямая защита"), что потребует обновления условий таких продуктов.