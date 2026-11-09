Суд зобов’язав РФ заплатити виробнику морозива з Дніпра

Господарський суд Дніпропетровської області постановив стягнути з Російської Федерації на користь ТОВ "Фабрика морозива" 62,69 млн грн майнової шкоди, завданої російською атакою.

Про це йдеться в рішенні суду.

20 вересня 2025 року росіяни завдали комбінованого удару по Дніпропетровській області безпілотниками та ракетами, зокрема ОТРК "Іскандер-К" 9М727.

Внаслідок атаки було знищено обладнання цеху приймання та переробки молока підприємства у селищі Слобожанському. Також зазнали значних пошкоджень побутово-виробничий корпус, склад сировини та незавершений холодильний склад.

Згідно зі звітом оцінювача, розмір завданої підприємству шкоди становить 62,69 млн грн. Суд визнав вимоги компанії обґрунтованими та вирішив стягнути цю суму з Росії в особі Міністерства юстиції РФ.

У рішенні також зазначено, що під час тієї самої атаки були пошкоджені складські приміщення ТОВ "Логістик Юніон" і будівлі, виробничі обладнання, устаткування, продукція та транспорт компаній "Ласунка", "Наталі" та "Ласунка-Маркет" у Дніпрі на вул. Березинська.

ТОВ "Фабрика морозива" зареєстроване у Дніпрі. Серед засновників компанії – керівник Вадим Пісчанський, Наталія Моренець, Сергій Брехін та Анна Леонова.

Нагадаємо:

Господарський суд Чернігівської області постановив стягнути з Російської Федерації 161,31 млн грн збитків на користь ТОВ "Корфад". Підприємство зазнало їх через знищення або суттєве пошкодження виробничих будівель у м. Корюківка.