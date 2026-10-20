Реклама:
Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Антимонопольний комітет дозволив польській PZU придбати "МетЛайф"

Андрій Муравський — 20 жовтня, 17:42
Антимонопольний комітет дозволив польській PZU придбати МетЛайф

Антимонопольний комітет України дозволив польській страховій компанії Powszechny Zakład Ubezpieczeń придбати ПрАТ "МетЛайф" – найбільшого гравця на українському ринку страхування життя.

Йдеться повідомляє Антимонопольний комітет України.

"Надано дозвіл на набуття компанією "POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A." (м. Варшава, Республіка Польща) контролю над ПрАТ "МетЛайф", – говориться у повідомленні.

4 травня американська MetLife Inc. оголосила про продаж однойменної компанії в Україні польській групі PZU. Після завершення угоди та переходу всіх клієнтів в одну структуру вона обслуговуватиме майже пів мільйона українців. Це найбільший вихід іноземних інвесторів з українського ринку страхування життя за останнє десятиліття.

Читайте також Американці прощаються з українським "життям": MetLife продали польській PZU

"До завершення угоди компанія продовжить працювати під брендом MetLife", – повідомила клієнтам раніше голова правління "МетЛайф" Інна Бєлянська.

Зазначимо, що ПрАТ "МетЛайф" входить до складу світової корпорації MetLife. Працює в Україні з 2002 року. Українську компанію оцінювали у сто мільйонів доларів.

Читайте також Перші отримують усе. Чому польський бізнес поспішає посісти місце в Україні до відбудови

Раніше повідомлялося, що активи компанії складають 11,4 млрд грн, а чистий прибуток — майже мільярд гривень. Обсяг страхових премій за страхування життя становить близько 3 млрд грн, з яких основна частина припадає на фізичних осіб.

Тим часом PZU Group – одна з найбільших фінансових установ у Польщі та Центральній та Східній Європі і в Україні вже представлена страховими компаніями "ПЗУ Україна" та "ПЗУ Україна страхування життя".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що польська група PZU оголосила про придбання 100% акцій в "MetLife Україна" – лідера українського ринку страхування життя з часткою ринку близько 50%.

страхування АМКУ інвестиції

АМКУ

Антимонопольний комітет дозволив польській PZU придбати "МетЛайф"
Суд продовжив обов'язки голові голові АМКУ Кириленку
АМКУ оштрафував на 110 мільйонів двох постачальників електроенергії за змову на тендерах

Останні новини