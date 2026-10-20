Антимонопольний комітет дозволив польській PZU придбати "МетЛайф"

Антимонопольний комітет України дозволив польській страховій компанії Powszechny Zakład Ubezpieczeń придбати ПрАТ "МетЛайф" – найбільшого гравця на українському ринку страхування життя.

Йдеться повідомляє Антимонопольний комітет України.

"Надано дозвіл на набуття компанією "POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A." (м. Варшава, Республіка Польща) контролю над ПрАТ "МетЛайф", – говориться у повідомленні.

4 травня американська MetLife Inc. оголосила про продаж однойменної компанії в Україні польській групі PZU. Після завершення угоди та переходу всіх клієнтів в одну структуру вона обслуговуватиме майже пів мільйона українців. Це найбільший вихід іноземних інвесторів з українського ринку страхування життя за останнє десятиліття.

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"До завершення угоди компанія продовжить працювати під брендом MetLife", – повідомила клієнтам раніше голова правління "МетЛайф" Інна Бєлянська.

Зазначимо, що ПрАТ "МетЛайф" входить до складу світової корпорації MetLife. Працює в Україні з 2002 року. Українську компанію оцінювали у сто мільйонів доларів.

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Раніше повідомлялося, що активи компанії складають 11,4 млрд грн, а чистий прибуток — майже мільярд гривень. Обсяг страхових премій за страхування життя становить близько 3 млрд грн, з яких основна частина припадає на фізичних осіб.

Тим часом PZU Group – одна з найбільших фінансових установ у Польщі та Центральній та Східній Європі і в Україні вже представлена страховими компаніями "ПЗУ Україна" та "ПЗУ Україна страхування життя".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що польська група PZU оголосила про придбання 100% акцій в "MetLife Україна" – лідера українського ринку страхування життя з часткою ринку близько 50%.