"Роснефть" ввела ліміти на продаж бензину по всій Росії

Після нещодавнього скасування обмежень на продаж бензину, у Росії знову запроваджують ліміти, і найбільша за обсягами видобутку російська компанія "Роснефть" ввела ліміти на продаж пального на своїх АЗС в усіх регіонах країни.

Про це пише The Moscow Times.

Наразі йдеться про обмеження у 30 літрів у містах. На трасах можна взяти 50 літрів. Заливати пальне в каністри на заправках не дозволяється.

Це при тому, що лише нещодавно у Росії скасували обмеження на продаж бензину у 15 регіонах у зв'язку з поліпшенням поставок. Обмеження повернулися після низки ударів України по нафтопереробним заводам, зазначає медіа.

"Роснефть у всіх регіонах країни вводить обмеження (30 літрів місто, 50 траса)", — повідомили у адміністрації Забайкальського краю. До того "Роснефть" зняла всі ліміти 23 жовтня, зазначає медіа.

Обмеження запровадили на заправках "Роснефти" в Бурятії. Для міста — до 30 літрів бензину і до 50 літрів дизельного пального. Аналогічна ситуація — в Красноярському краї, пише. У Красноярську заливають не більше 30 літрів пального на машину.

Ліміти також введені на АЗС "Роснефти" в Новосибірську та Новосибірській області, підтвердили в регіональному Мінекономрозвитку. Напередодні аналогічні обмеження з'явилися в Карелії.

Раніше "Крим.Реалії" повідомив, що у анексованому Криму з початку листопада зросли потреби в бензині для генераторів, що призвело до посилення дефіциту пального на кримських АЗС.

Нагадаємо:

Вночі 9 листопада безпілотники атакували "Кіришінафтооргсинтез" у місті Кіриші Ленінградській області РФ – другий за потужністю НПЗ у Росії, який перебуває під міжнародними санкціями.

На початку серпня в Росію прийшла нова хвиля паливної кризи через удари України по нафтопереробним заводам. Тоді низка регіонів вже ввела обмеження на відпуск пального.

У серпні повідомлялося, що кілька регіонів Росії знову стикаються з дефіцитом палива після того, як Україна відновила майже щоденні атаки на нафтопереробні заводи в країні.

Найбільша нафтовидобувна компанія Росії "Роснефть" завершила перше півріччя зі зниженням чистого прибутку: ані війна в Ірані, ані тимчасове зняття санкцій США з російської нафти та рекордні субсидії з бюджету не допомогли поліпшити фінансове становище.