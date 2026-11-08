Фінансовий директор Binance йде у відставку

Фінансовий директор Binance Кайзер Нг залишає компанію, щоб зайнятися іншим проєктом, — повідомила найбільша у світі криптовалютна біржа через кілька днів після того, як хакери викрали з платформи 6,3 млрд доларів у результаті рекордного пограбування.

Про це повідомляє Reuters.

"Кайзер Нг вирішив зайнятися новим проєктом після понад п'яти років роботи в Binance, причому план передачі повноважень реалізовувався протягом останнього півроку", — зазначив у суботній заяві співголова правління Binance І Хе.

Посаду фінансового директора обійме Джастін Єк — досвідчений фінансовий керівник, який донедавна обіймав посаду віцепрезидента з фінансів у компанії Airwallex.

Ця заява з'явилася трохи більше ніж через тиждень після того, як Binance повідомила, що хакери викрали криптовалюту в результаті складної атаки, яка розпочалася кілька місяців тому зі злому комп'ютерів кількох співробітників.

Binance заявила, що злом, який стався 29 жовтня, розпочався з шкідливого програмного забезпечення, прихованого в завантажуваних програмах, та фальшивих пропозицій про працевлаштування, спрямованих на інженерів. Компанія заявила, що повністю відшкодує збитки постраждалим клієнтам.

ФБР звинуватило у крадіжці північнокорейську хакерську групу, однак Пхеньян ці звинувачення відкинув.

Нг обіймає посаду фінансового директора Binance з січня 2022 року, а раніше, згідно з його профілем у LinkedIn, працював на конкурентній криптовалютній біржі Kraken.

Нагадаємо:

Регуляторні органи США зв'язалися з банками, щоб перевірити, чи не мають їхні системи вразливостей, після зламу Binance минулого тижня на суму 6,3 млрд доларів.