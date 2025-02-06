На власному досвіді. Як я працював у таксі

Журналіст ЕП шість днів працював таксистом у Києві. Чи вдалося йому заробити?

У моєму дитинстві під словом "таксі" зазвичай уявляли жовтий автомобіль з характерним конусом на даху або кремезного дядька на "Ланосі" біля виходу з вокзалу. O tempora, o mores!

Сьогодні сектор перевезень повністю переосмислений під впливом технологічного прогресу. Майже зникли короткі телефонні номери для виклику, колоритні розмови із водієм та російський шансон по радіо. Весь процес виклику сучасного таксі зводиться до двох натискань на екран смартфона, а ринок поділений між кількома компаніями.

Разом із цим, робота в таксі стала одним із найдоступніших підробітків для власників водійського посвідчення. Найпопулярніші служби обіцяють до 50 тис грн доходу на місяць фактично без жодних зобов'язань. Водій може зареєструвати свій профіль та видалити його у будь-який час.

ЕП вирішила на власному досвіді дізнатись, скільки реально заробити та втратити працюючи в таксі.

Вибір сервісу

У 2023 році кількість водіїв, що співпрацюють з агрегаторами таксі, становила близько 300 тисяч осіб. Згідно з інформацією дашборду Monobank, перші дві позиції на цьому ринку займають сервіси Uklon та Bolt. Колишній лідер – Uber наразі опустився на третє місце і продовжує втрачати позиції.

У коментарі ЕП представники Bolt зазначили, що в додатку зареєстровано понад 100 тисяч активних водіїв, в Uklon не відповіли на запит, однак, за останньою інформацією, з сервісом працює понад 80 тисяч водіїв.

Розмір комісії Uklon та Bolt фіксований для різних міст. Найбільша вона у Києві – 23% та 25% від вартості поїздки відповідно.

Усі три сервіси надають приблизно однакові функції та дохід. Я випадковим чином обрав одну зі служб.

Умови праці

Найпопулярніші служби не надають послуги з перевезення, фактично вони є лише містком, що зʼєднує пасажира та самозайнятого водія.

Цей бізнес називають Райдшерингом (Ridesharing). Його основна відмінність від класичного таксі полягає у тому, що компанія допомагає водію знайти пасажира і навпаки. Ridesharing-компанії (також відомі як агрегатори таксі) почали "захоплювати" ринки з 2010-их років.

Оскільки агрегатори таксі не працевлаштовують водіїв, усю відповідальність за сплату податків вони покладають на останніх. Щобільше, згідно із договором про публічну оферту, Uklon та Bolt можуть "здати" водія податковій, надавши їй усі відомості про його заробіток.

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Де-юре, якщо водії Uklon не оформлені як фізичні особи-підприємці (ФОП), то вони мають щороку подавати декларацію про доходи, вказувати обсяг заробленого за рік і визначати суму податку: 18% з доходу фізичної особи та 5% військового збору. Більшість водіїв цього не роблять.

Проте мова не тільки про податки. Усю відповідальність за поїздку та пасажира несе водій. Сервіси з власної волі можуть допомогти у тій чи іншій ситуації, але із пошкодженням автомобіля (якщо користуватись власним), шкодою, яку може завдати пасажир, переважно доведеться розбиратися самостійно.

З іншого боку, роботу драйвера майже не регулюють: працювати дозволено хоч одну годину, хоч 24 години на добу. Однак у Bolt з 2023 року час роботи водія можуть обмежувати. При цьому, ніхто не забороняє змінювати сервіси протягом робочого дня.

Забудьте слово "таксист"

Почати працювати таксистом, точніше, "драйвером", легше, аніж оформити ФОП. Від моменту реєстрації у найпопулярніших сервісах до отримання першого замовлення може пройти менше однієї доби.

Для оформлення потрібен базовий набір документів: водійське посвідчення, індивідуальний податковий номер, свідоцтво про реєстрацію авто, страховий поліс та реквізити для отримання оплати. Мене також попросили зробити знімки автомобіля і його салону, а також завантажити особисте фото.

Головний принцип водія таксі: менше розмовляти й швидше дістатися пункту призначення Тимур Хачуєв

Алгоритми компліментарно присвоїли Ford Fusion 2015 року клас "комфорт", що надає право отримувати дорожчі замовлення. Додаток також пропонує вказати додаткові послуги: тиша у салоні, перевезення тварин, знання англійської мови, зустріч пасажира із табличкою.

В агрегаторах таксі на власних автомобілях працюють близько 65-80% водіїв, розповідав ЕП керівник напрямку таксі у компанії Bolt Сергій Павлик.

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Останніми роками система перевірок водіїв спростилась. Представників райдшерингових компаній не цікавив мій психологічний стан, чи не було протоколів за ст. 130 КУпАП (водіння в нетверезому стані) чи судимостей. Співбесіду також не проводили, водійський стаж не запитували, хоча в мене він становить лише рік: посвідчення досі тимчасове.

Такий підхід дещо контрастує з часом, коли агрегатори таксі тільки зʼявлялись на українському ринку. Наприклад, стати водієм Uber у 2016 році могла лише людина віком від 21 року, з трьома роками стажу, довідкою про відсутність судимості та ліцензією на право перевезення пасажира.

Між іншим, сьогодні ні Uklon, ні Bolt при реєстрації не вимагають від водія наявності ліцензії на послуги автоперевезення, яка дозволяє їхати у смузі громадського транспорту. Проте у договорі з водієм компанії покладають на нього відповідальність мати таку ліцензію.

Більш того, сервіси виділяють водіїв із такою ліцензією в окремий вид послуг, позиціонуючи їх як швидший варіант поїздки, хоча за законом вона має бути оформлена у кожного таксиста.

У Держслужбі з питань безпеки на транспорті, яка і видає ліцензії таксі, зазначили, що станом на початок 2025 року такий документ мали всього 9 629 громадян.

Проте, які можуть бути претензії? Під час реєстрації в додатку не зазначається, що я влаштовуюсь працювати у таксі.

Підготовка

Зранку першого робочого дня мене переповнювали емоції. Я відчував себе героєм фільму "Таксист" режисера Мартіна Скорсезе та обрав собі образ загадкового і стильного водія. Паралельно із цим на думку спадало розчарування мого дідуся, коли він дізнається, у яких дійствах бере участь колись його улюблений Ford.

Вперше побувавши на заправці в амплуа водія таксі я зустрів свого колегу. Як виявилось, це одне з небагатьох місць, де водії можуть перетнутись, обмінятись досвідом та порадами.

На АЗС водії таксі можуть перетнутись, обмінятись досвідом та порадами Тимур Хачуєв

Максим (імʼя змінено) працює в Uklon і Bolt понад п'ять місяців, тому не спитати у нього поради щодо першої поїздки було б великим упущенням. Він набагато краще за будь-якого оператора пояснив мені функціонал додатка. В Uklon і Bolt діє програма лояльності для водіїв. За нею можна отримати дисконт на їжу, деталі для авто, автомийку і, що найважливіше, – на пальне.

Інструкція щодо застосування знижки відрізняється залежно від сервісу, але умови майже однакові. Водій може економити до 5 грн на літрі пального, з обмеженнями на кількість заправок у день та кількість використаних літрів на місяць.

Знайомимось із сервісом далі. Всередині додатка для водія є внутрішній баланс таксиста, з якого сервіс вираховує комісію. Кошти з нього не можна виводити на карту, а якщо він відʼємний – таксист не зможе приймати нові замовлення. Баланс можна поповнювати самостійно.

У додатку також існує рейтинг водія: "Uklon Karma" або "бали Bolt". Чим він вищий – тим пріоритетніші замовлення отримуватиме перевізник. Наприклад, якщо в районі з двома драйверами зʼявиться вигідне замовлення – його за пріоритетом віддадуть людині із більшою кількістю балів.

Рейтинг отримують за "чемність": виконання обовʼязкових замовлень, відсутність скасувань.

Перше замовлення

Емоційно найскладніше було відвезти першого пасажира. В голові зʼявляються похмурі думки: від "а що як я потраплю в аварію" до "чи не смердить в моєму салоні".

Пасажира забираю на Подолі, везу спочатку на вулицю Мечникова, потім на Золоті Ворота. Результат – 253 грн.

"Добрий ранок! Вас десь біля "Кловської" висадити?". Не отримавши відповіді, я зрозумів натяк замовника менше розмовляти й швидше дістатися пункту призначення.

Наступні 25 хвилин пройшли мовчки, грала тільки музика: The Beatles, Marvin Gaye, Bee Gees. Це була тактика отримати позитивні відгуки і високі оцінки. І вона спрацювала. Проте, як я з'ясував згодом, за умовами контракту водій не може вмикати музику, не отримавши згоди пасажира.

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Перша поїздка пройшла чудово: побажав пасажиру гарного дня, натиснув кнопку "Завершити поїздку". З 253 грн, які він заплатив, 58 грн становила комісія сервісу (частину зняло із суми замовлення, частину – з балансу водія), 5 грн – комісія за грошовий переказ. 202 грн "чистими" – на мою картку.

Якщо водій отримує оплату готівкою, гроші залишаються на руках, а комісія знімається з балансу.

Скільки можна заробити

Отримавши 202 грн за 25 хв роботи, ненароком промайнула думка, що "Економічна правда" втратить журналіста. Однак вирішив провести ще один "сеанс тімбілдінгу" з моїми новими колегами на заправці.

"Якщо комусь здається, що можна сісти в машину та завтра мати на руках по чотири-п'ять тисяч гривень на день, то йому варто повернутись в реальність. Такі суми отримують водії, які працюють по 10-14 годин на день, ставлять на машину ГБО (газобалонне обладнання – ЕП), мінімалізують будь-які витрати. З твоїм 1,5-літровим Фордом під 2 тонни ти заробиш максимум на хотдог", – не без іронії каже колега.

Деякі таксисти ділять день на пʼять категорій:

5:00 – 08:00 ранок

8:00 – 14:00 ранкова година пік

14:00 – 17:00 обід

17:00 – 19:00 година пік

19:00 – 24:00 вечір

Разом із цим, додаток дозволяє водію встановлювати фільтри на поїздки, завдяки яким можна регулювати радіус прийняття замовлення, мінімальну суму, ціну за кілометр. Їх налаштування потребує досвіду, розуміння своїх можливостей і трафіку у місті. Особисто я так і не встиг розібратися.

Колеги-таксисти в один голос казали, що час з 8:00 до 14:00 вважається найприбутковішим.

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Мій робочий день тривав максимум шість годин. Враховуючи, що є основна робота, то на більше просто не вистачило сил.

У цей день я заробив 1500 грн "брудними" – з вирахуванням комісії, але без витрат на пальне та амортизацію. Після цього зловив себе на думці, що ні фізично, ні морально не зміг би працювати так кожен день. Можливо, це просто не моє: простоювати у заторах, сидіти годинами в одній позиції, очікуючи на нове замовлення.

Таксисти на власних авто говорять, що середній заробіток становить 20 тис. грн "чистими" на місяць. Це за умов мінімум шести годин роботи кожного буднього дня. Можна заробити і більше, але для цього треба працювати до 12 годин на добу.

Поведінка пасажирів та безпека

За час своєї нерегулярної роботи на таксі (за місяць було всього 6 активних робочих днів) я не зустрів жодного неадекватного чи бодай грубого пасажира. Моя схема взаємодії з ними була визначена після першого замовлення: мовчати і слухати музику. Замовник робив те саме.

Доля вберегла мене від пасажирів з декількома проміле у крові. Хоча серед таксистів ходять різні історії на цю тему. Наприклад, один колега розповідав про свої спроби розшукати такого пасажира на Кільцевій дорозі.

"Там якщо один поворот пропустити, то розвернутись можна буде вже десь у Китаї, а пасажирка не може мені пояснити, де вона знаходиться. Витратив на пошуки хвилин 20. Виявилось, що вона не ту вулицю вказала і нам довелось ще 40 хвилин кружляти", – ділиться досвідом він.

Пʼяні чи неадекватні пасажири забирають багато часу і рідко поїздку з ними можна окупити. Ба більше, такі клієнти несуть реальну небезпеку. Аби зменшити ризик перетнутися з ними, варто перевіряти рейтинг кожного.

Найстресовішими замовленнями для мене були ті, де пасажир поспішає: він може нарікати на вибір маршруту або попросити їхати швидше. За місяць було два таких випадки, але клієнти, ніби розуміючи провину за свою поведінку, нарахували по 30 грн чайових.

Чайові, до речі, також нараховуються на баланс водія, а не у кишеню. За місяць роботи мені вдалося так заробити 150 грн.

Кілька разів моїми пасажирами були військовослужбовці: як показав досвід – найприємніші попутники. Кожен з них поважно спілкувався, не висловлював претензії навіть у тих ситуаціях, коли це можна було зробити. Гроші за такі поїздки я не брав, але щораз отримував від них чайові.

Чи вартує воно того

Для себе я відповів на це запитання після того, як о 22:30 пошкодив колесо, намотуючи кола в очікуванні замовлення. За той день "чистими" я заробив десь 600 грн, а наступного дня у шиномонтажі віддав 2 тис грн.

Шиномонтаж пробитого колеса з'їв 2000 грн від заробітку

Можливо, це я поганий водій, але ризик "влетіти" на круглу суму точно варто враховувати перед працевлаштуванням. Водії таксі часто діляться історіями, коли за один вечір могли витратити тижневу зарплату через брак пильності внаслідок втоми.

"Випадково стукнув чужу машину на тій вулиці, яку проїжджав вже 10 разів, просто впала концентрація. Довелось віддати шість тисяч, хоча в мене навіть такої суми на руках не було, потім ще два тижні відпрацьовував", – ділиться історією досвідчений таксист.

Окрім цього, варто враховувати витрати на бензин, амортизацію автомобіля та на себе. За неповних шість робочих днів я заробив близько 5 тис. грн. З цієї суми близько третини пішло на бензин, а ще 2000 грн – на ремонт колеса.

Чи виправдались мої очікування? Очевидно – ні. Але я залишився із повним баком пального та цікавим досвідом.

Попри усі мінуси, короткострокова робота у таксі за певних умов може допомогти швидко заробити гроші, а виконуючи замовлення час від часу можна покривати витрати на пальне.