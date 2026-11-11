Українці на 19,1% збільшили відрахування ЄСВ

За дев'ять місяців українці сплатили понад 640 мільярдів гривень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що на 19,1% більше минулорічних показників.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

За січень – жовтень 2026 року платники перерахували до фондів соціального страхування понад 640 млрд грн єдиного внеску. Порівняно з відповідними періодом минулого року це на 102,7 млрд грн більше (19,1%).

"Саме завдяки цим надходженням фінансуються пенсійні виплати, допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та інші передбачені законодавством соціальні гарантії", – зазначають у податковій.

Водночас законодавство передбачає спеціальні умови сплати внеску для роботодавців, які забезпечують працевлаштування людей з інвалідністю, нагадують у відомстві.

Такий механізм покликаний підтримувати інклюзивну зайнятість і заохочувати підприємства створювати рівні можливості на ринку праці.

Зокрема, для окремих категорій роботодавців встановлено пільгові ставки внеску: 8,41% для роботодавців, які працевлаштовують осіб з інвалідністю.

Пільгова ставка 5,5% передбачена для підприємств, де кількість працівників з інвалідністю становить щонайменше 50% від загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці;

Ставка 5,3% діє для підприємств та організацій УТОГ і УТОС за умови виконання відповідних вимог щодо чисельності працівників з інвалідністю та фонду оплати їхньої праці.

Окремі пільги передбачені й для самозайнятих осіб. Так, фізичні особи – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а також члени фермерських господарств можуть не сплачувати єдиний внесок за себе, якщо мають статус особи з інвалідністю та отримують пенсію або державну соціальну допомогу.

Такі механізми дозволяють роботодавцям і самозайнятим особам зменшити фінансове навантаження та водночас забезпечити виконання своїх зобов'язань відповідно до вимог законодавства, зазначили у податковій службі.

Нагадаємо:

У вересні 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 79,6 мільярда гривень податків та зборів.