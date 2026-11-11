Нафта зросла після нових підривів суден у Ормузькій протоці

Ціни на нафту 11 листопада підвищились, відновившись після досягнення двомісячного мінімуму напередодні.

Про це повідомляє Reuters.

Станом на 07:30 за Гринвічем ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 52 центи (0,6%) — до 92,01 долара за барель. Нафта марки WTI (West Texas Intermediate) подорожчала на 16 центів (0,2%) — до 86,20 долара.

Згідно з даними Вашингтонського інституту близькосхідної політики, у листопаді кількість нападів на судна в Ормузькій протоці не зменшилася. У жовтні було зафіксовано 37 атак на судна — це найвищий показник за місяць від початку війни на Близькому Сході.

"Оскільки проміжні вибори в США вже позаду, а обсяги постачання нафти з Близького Сходу зростають, на ринку нафти посилюються "ведмежі" настрої (тенденція до зниження цін)", - зазначила старший аналітик компанії Sparta Commodities Джун Го.

Вона додала, що ключовим фактором для цін на нафту є готовність Ірану піти назустріч вимогам США задля досягнення дипломатичної угоди.

10 листопада агентство "Управління морськими торговельними операціями Сполученого Королівства" (UKMTO) повідомило про напад на танкер на північний схід від Ліми (Оман). Того ж дня військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявили, що два танкери загорілися після підриву на морських мінах, рухаючись "несанкціонованим маршрутом" у протоці.

"Навіть якщо угоду буде укладено, збільшення обсягів перевезень цим водним шляхом усе одно залежатиме від розмінування, вартості страхування, а також від того, чи погодяться судновласники взагалі йти на такий ризик", — зазначається в повідомленні LSEG Oil Research.

Нагадаємо:

10 листопада ціни на нафту вперше з серпня опустилися нижче 90 доларів за барель після заяви президента США Дональда Трампа, що нові удари США по Ірану є украй малоймовірними.