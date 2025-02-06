На собственном опыте. Как я работал в такси

Журналист ЭП шесть дней работал таксистом в Киеве. Удалось ли ему заработать?

В моем детстве под словом "такси" обычно представляли желтый автомобиль с характерным конусом на крыше или коренастого дядьку на "Ланосе" у выхода из вокзала. O tempora, o mores!

Сегодня сектор перевозок полностью переосмыслен под влиянием технологического прогресса. Почти исчезли короткие телефонные номера для вызова, колоритные разговоры с водителем и русский шансон по радио. Весь процесс вызова современного такси сводится к двум нажатиям на экран смартфона, а рынок поделен между несколькими компаниями.

<Вместе с этим, работа в такси стала одним из самых доступных подработок для владельцев водительского удостоверения. Самые популярные службы обещают до 50 тыс грн дохода в месяц фактически без всяких обязательств. Водитель может зарегистрировать свой профиль и удалить его в любое время.

ЭП решила на собственном опыте узнать, сколько реально заработать и потерять работая в такси.

Выбор сервиса

В 2023 году количество водителей, сотрудничающих с агрегаторами такси, составило около 300 тысяч человек. Согласно информации дашборда Monobank, первые две позиции на этом рынке занимают сервисы Uklon и Bolt. Бывший лидер - Uber сейчас опустился на третье место и продолжает терять позиции.

В комментарии ЭП представители Bolt отметили, что в приложении зарегистрировано более 100 тысяч активных водителей, в Uklon не ответили на запрос, однако, по последней информации, с сервисом работает свыше 80 тысяч водителей.

Размер комиссии Uklon и Bolt фиксированный для разных городов. Наибольшая она в Киеве - 23% и 25% от стоимости поездки соответственно.

Все три сервиса предоставляют примерно одинаковые функции и доход. Я случайным образом выбрал одну из служб.

Условия труда

Самые популярные службы не предоставляют услуги по перевозке, фактически они являются лишь мостиком, соединяющим пассажира и самозанятого водителя.

Этот бизнес называют Райдшерингом (Ridesharing). Его основное отличие от классического такси заключается в том, что компания помогает водителю найти пассажира и наоборот. Ridesharing-компании (также известные как агрегаторы такси) начали "захватывать" рынки с 2010-ых годов.

Поскольку агрегаторы такси не трудоустраивают водителей, всю ответственность за уплату налогов они возлагают на последних. Более того, согласно договору о публичной оферте, Uklon и Bolt могут "сдать" водителя налоговой, предоставив ей все сведения о его заработке.

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Де-юре, если водители Uklon не оформлены как физические лица-предприниматели (ФЛП), то они должны ежегодно подавать декларацию о доходах, указывать объем заработанного за год и определять сумму налога: 18% с дохода физического лица и 5% военного сбора. Большинство водителей этого не делают.

Однако речь не только о налогах. Всю ответственность за поездку и пассажира несет водитель. Сервисы по собственной воле могут помочь в той или иной ситуации, но с повреждением автомобиля (если пользоваться собственным), ущербом, который может нанести пассажир, преимущественно придется разбираться самостоятельно.

С другой стороны, работу драйвера почти не регулируют: работать разрешено хоть один час, хоть 24 часа в сутки. Однако в Bolt с 2023 года время работы водителя могут ограничивать. При этом, никто не запрещает менять сервисы в течение рабочего дня.

Забудьте слово "таксист"

Начать работать таксистом, точнее, "драйвером", легче, чем оформить ФЛП. От момента регистрации в самых популярных сервисах до получения первого заказа может пройти менее одних суток.

Для оформления нужен базовый набор документов: водительское удостоверение, индивидуальный налоговый номер, свидетельство о регистрации авто, страховой полис и реквизиты для получения оплаты. Меня также попросили сделать снимки автомобиля и его салона, а также загрузить личное фото.

Главный принцип водителя такси: меньше разговаривать и быстрее добраться до пункта назначения Тимур Хачуев

Алгоритмы комплиментарно присвоили Ford Fusion 2015 года класс "комфорт", что дает право получать более дорогие заказы. Приложение также предлагает указать дополнительные услуги: тишина в салоне, перевозка животных, знание английского языка, встреча пассажира с табличкой.

В агрегаторах такси на собственных автомобилях работают около 65-80% водителей, рассказывал ЭП руководитель направления такси в компании Bolt Сергей Павлик.

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В последние годы система проверок водителей упростилась. Представителей райдшеринговых компаний не интересовало мое психологическое состояние, не было ли протоколов по ст. 130 КУоАП (вождение в нетрезвом состоянии) или судимостей. Собеседование также не проводили, водительский стаж не спрашивали, хотя у меня он составляет всего год: удостоверение до сих пор временное.

Такой подход несколько контрастирует со временем, когда агрегаторы такси только появлялись на украинском рынке. Например, стать водителем Uber в 2016 году мог только человек в возрасте от 21 года, с тремя годами стажа, справкой об отсутствии судимости и лицензией на право перевозки пассажира.

Между прочим, сегодня ни Uklon, ни Bolt при регистрации не требуют от водителя наличия лицензии на услуги автоперевозки, которая позволяет ехать в полосе общественного транспорта. Однако в договоре с водителем компании возлагают на него ответственность иметь такую лицензию.

<Более того, сервисы выделяют водителей с такой лицензией в отдельный вид услуг, позиционируя их как более быстрый вариант поездки, хотя по закону она должна быть оформлена у каждого таксиста.

В Госслужбе по вопросам безопасности на транспорте, которая и выдает лицензии такси, отметили, что по состоянию на начало 2025 года такой документ имели всего 9 629 граждан.

Однако, какие могут быть претензии? При регистрации в приложении не указывается, что я устраиваюсь работать в такси.

Подготовка

Утром первого рабочего дня меня переполняли эмоции. Я чувствовал себя героем фильма "Таксист" режиссера Мартина Скорсезе и выбрал себе образ загадочного и стильного водителя. Параллельно с этим на ум приходило разочарование моего дедушки, когда он узнает, в каких действах участвует некогда его любимый Ford.

Впервые побывав на заправке в амплуа водителя такси я встретил своего коллегу. Как оказалось, это одно из немногих мест, где водители могут пересечься, обменяться опытом и советами.

На АЗС водители такси могут пересечься, обменяться опытом и советами Тимур Хачуев

Максим (имя изменено) работает в Uklon и Bolt более пяти месяцев, поэтому не спросить у него совета по первой поездке было бы большим упущением. Он гораздо лучше любого оператора объяснил мне функционал приложения. В Uklon и Bolt действует программа лояльности для водителей. По ней можно получить дисконт на еду, детали для авто, автомойку и, что самое важное, - на топливо.

Инструкция по применению скидки отличается в зависимости от сервиса, но условия почти одинаковые. Водитель может экономить до 5 грн на литре горючего, с ограничениями на количество заправок в день и количество использованных литров в месяц.

Давайте познакомимся с сервисом дальше. Внутри приложения для водителя есть внутренний баланс таксиста, с которого сервис высчитывает комиссию. Средства с него нельзя выводить на карту, а если он отрицательный - таксист не сможет принимать новые заказы. Баланс можно пополнять самостоятельно.

В приложении также существует рейтинг водителя: "Uklon Karma" или "баллы Bolt". Чем он выше - тем более приоритетные заказы будет получать перевозчик. Например, если в районе с двумя драйверами появится выгодный заказ - его по приоритету отдадут человеку с большим количеством баллов.

Рейтинг получают за "вежливость": выполнение обязательных заказов, отсутствие отмен.

Первый заказ

Эмоционально сложнее всего было отвезти первого пассажира. В голове появляются мрачные мысли: от "а что если я попаду в аварию" до "не воняет ли в моем салоне".

Пассажира забираю на Подоле, везу сначала на улицу Мечникова, потом на Золотые Ворота. Результат - 253 грн.

"Доброе утро! Вас где-то возле "Кловской" высадить?". Не получив ответа, я понял намек заказчика меньше разговаривать и быстрее добраться до пункта назначения.

Следующие 25 минут прошли молча, играла только музыка: The Beatles, Marvin Gaye, Bee Gees. Это была тактика получить положительные отзывы и высокие оценки. И она сработала. Однако, как я выяснил впоследствии, по условиям контракта водитель не может включать музыку, не получив согласия пассажира.

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Первая поездка прошла замечательно: пожелал пассажиру хорошего дня, нажал кнопку "Завершить поездку". Из 253 грн, которые он заплатил, 58 грн составляла комиссия сервиса (часть сняло с суммы заказа, часть - с баланса водителя), 5 грн - комиссия за денежный перевод. 202 грн "чистыми" - на мою карточку.

Если водитель получает оплату наличными, деньги остаются на руках, а комиссия снимается с баланса.

Сколько можно заработать

Получив 202 грн за 25 мин работы, ненароком промелькнула мысль, что "Экономическая правда" потеряет журналиста. Однако решил провести еще один "сеанс тимбилдинга" с моими новыми коллегами на заправке.

"Если кому-то кажется, что можно сесть в машину и завтра иметь на руках по четыре-пять тысяч гривен в день, то ему стоит вернуться в реальность. Такие суммы получают водители, которые работают по 10-14 часов в день, ставят на машину ГБО (газобаллонное оборудование - ЭП), минимизируют любые расходы. С твоим 1,5-литровым Фордом под 2 тонны ты заработаешь максимум на хотдог", - не без иронии говорит коллега.

Некоторые таксисты делят день на пять категорий:

5:00 - 08:00 утро

8:00 - 14:00 утренний час пик

14:00 - 17:00 обед

17:00 - 19:00 час пик

19:00 - 24:00 вечер

Вместе с этим, приложение позволяет водителю устанавливать фильтры на поездки, благодаря которым можно регулировать радиус принятия заказа, минимальную сумму, цену за километр. Их настройка требует опыта, понимания своих возможностей и трафика в городе. Лично я так и не успел разобраться.

Коллеги-таксисты в один голос говорили, что время с 8:00 до 14:00 считается самым прибыльным.

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Мой рабочий день длился максимум шесть часов. Учитывая, что есть основная работа, то на большее просто не хватило сил.

В этот день я заработал 1500 грн "грязными" - за вычетом комиссии, но без затрат на горючее и амортизацию. После этого поймал себя на мысли, что ни физически, ни морально не смог бы работать так каждый день. Возможно, это просто не мое: простаивать в пробках, сидеть часами в одной позиции, ожидая нового заказа.

Таксисты на собственных авто говорят, что средний заработок составляет 20 тыс. грн "чистыми" в месяц. Это при условии минимум шести часов работы каждый будний день. Можно заработать и больше, но для этого надо работать до 12 часов в сутки.

Поведение пассажиров и безопасность

За время своей нерегулярной работы на такси (за месяц было всего 6 активных рабочих дней) я не встретил ни одного неадекватного или хотя бы грубого пассажира. Моя схема взаимодействия с ними была определена после первого заказа: молчать и слушать музыку. Заказчик делал то же самое.

Судьба уберегла меня от пассажиров с несколькими промилле в крови. Хотя среди таксистов ходят разные истории на эту тему. Например, один коллега рассказывал о своих попытках разыскать такого пассажира на Кольцевой дороге.

"Там если один поворот пропустить, то развернуться можно будет уже где-то в Китае, а пассажирка не может мне объяснить, где она находится. Потратил на поиски минут 20. Оказалось, что она не ту улицу указала и нам пришлось еще 40 минут кружить", - делится опытом он.

Пьяные или неадекватные пассажиры отнимают много времени и редко поездку с ними можно окупить. Более того, такие клиенты несут реальную опасность. Чтобы уменьшить риск пересечься с ними, стоит проверять рейтинг каждого.

Самыми стрессовыми заказами для меня были те, где пассажир спешит: он может сетовать на выбор маршрута или попросить ехать быстрее. За месяц было два таких случая, но клиенты, будто понимая вину за свое поведение, насчитали по 30 грн чаевых.

Чайовые, кстати, также начисляются на баланс водителя, а не в карман. За месяц работы мне удалось так заработать 150 грн.

Несколько раз моими пассажирами были военнослужащие: как показал опыт - самые приятные попутчики. Каждый из них уважительно общался, не высказывал претензии даже в тех ситуациях, когда это можно было сделать. Деньги за такие поездки я не брал, но каждый раз получал от них чаевые.

Стоит ли оно того

Для себя я ответил на этот вопрос после того, как в 22:30 повредил колесо, наматывая круги в ожидании заказа. За тот день "чистыми" я заработал где-то 600 грн, а на следующий день в шиномонтаже отдал 2 тыс грн.

Шиномонтаж пробитого колеса съел 2000 грн от заработка

Можно, это я плохой водитель, но риск "влететь" на круглую сумму точно стоит учитывать перед трудоустройством. Водители такси часто делятся историями, когда за один вечер могли потратить недельную зарплату из-за нехватки бдительности вследствие усталости.

"Случайно стукнул чужую машину на той улице, которую проезжал уже 10 раз, просто упала концентрация. Пришлось отдать шесть тысяч, хотя у меня даже такой суммы на руках не было, потом еще две недели отрабатывал", - делится историей опытный таксист.

Кроме этого, стоит учитывать расходы на бензин, амортизацию автомобиля и на себя. За неполных шесть рабочих дней я заработал около 5 тыс. грн. Из этой суммы около трети ушло на бензин, а еще 2000 грн - на ремонт колеса.

Оправдались ли мои ожидания? Очевидно - нет. Но я остался с полным баком горючего и интересным опытом.

Несмотря на все минусы, краткосрочная работа в такси при определенных условиях может помочь быстро заработать деньги, а выполняя заказы время от времени можно покрывать расходы на топливо.