Як і очікувалося, уряд виділив "Укрзалізниці" понад 4,3 мільярди гривень
Кабінет міністрів виділив для АТ "Укрзалізниця" понад 4,3 млрд грн на забезпечення безперебійних залізничних перевезень із зони бойових дій та інших соціально значущих перевезень.
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету Міністерству розвитку громад та територій (для акціонерного товариства «Українська залізниця») 4 млрд 349 млн гривень на надання фінансової допомоги для забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту в умовах воєнного стану, зокрема здійснення перевезень з територій, на яких ведуться бойові дії, та інших соціально значущих перевезень", – написав він у Телеграмі.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що уряд до кінця травня може виділити АТ "Укрзалізниця" 4,3 млрд грн відшкодування збитків від пасажирських перевезень, здійснених у прифронтових районах.
Спільно з Міністерством розвитку громад та територій України "Укрзалізниця" звернулася до прем’єр-міністра України щодо погодження відшкодування збитків від пасажирських перевезень, здійснених у прифронтових районах.
Очікується, що 4,3 млрд грн відшкодують за рахунок коштів резервного фонду Державного бюджету України.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" перебуває в процесі аналізу можливих комплексних рішень щодо єврооблігацій та покращення ліквідності.
У липні 2026 року товариство має виплатити значну частину заборгованості по єврооблігаціях, що в сукупності з необхідністю подальшого забезпечення фінансування капітальних інвестицій і поточних витрат для безперебійних залізничних перевезень та післявоєнного відновлення.
У фінансовому плані Укрзалізниці на 2025 рік прогнозувався збиток у 22 млрд грн від пасажирських перевезень, а єдиним прибутковим сегментом залишаються міжнародні рейси.
"Ми рахуємо прибутковість кожного окремого рейсу. Якщо я сьогодні як бізнес лишу суто прибуткові рейси, це буде 5-7% всіх наших маршрутів, всю решту мережі треба закрити. Це по далекому слідуванню, по приміському – треба закрити взагалі всі", – сказав гендиректор УЗ Олександр Перцовський.