"Укрзалізниця" не знає, як повернути $700 мільйонів боргу: шукає рішення

"Укрзалізниця" перебуває в процесі аналізу можливих комплексних рішень щодо єврооблігацій та покращення ліквідності.

Про це йдеться у річному звіті компанії за 2024 рік, опублікованому на сайті Міністерства економіки, передає "Інтерфакс-Україна".

"У липні 2026 року товариство має виплатити значну частину заборгованості по єврооблігаціях, що в сукупності з необхідністю подальшого забезпечення фінансування капітальних інвестицій і поточних витрат для безперебійних залізничних перевезень та післявоєнного відновлення, несе невизначеність щодо погашення єврооблігацій", – зазначається у документі.

"Укрзалізниця" нагадала, що в січні 2025 року капіталізувала перенесені в результаті реструктуризації у 2022 році купонні виплати за єврооблігаціями-2026 зі ставкою 8,25% на суму $108,28 млн та за єврооблігаціями-2028 зі ставкою 7,875% - на суму $51,9 млн.

Це збільшило обсяги цих випусків відповідно до $703,18 млн та $351,9 млн.

В січні 2025 року компанія здійснила купонні виплати за єврооблігаціями, нараховані з липня 2024 року по дату капіталізації, на суму $38,27 млн.

"Станом на 31 грудня 2024 року товариство дотримувалось всіх фінансових та нефінансових умов за випущеними єврооблігаціями та процентними кредитами та запозиченнями, а також своєчасно розраховується за своїми фінансовими зобов’язаннями", – сказано також у річному звіті.

Нагадаємо:

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг АТ "Укрзалізниця" та її єврооблігацій з "CC" до "CCC-" після виплати компанією 9 січня та 15 січня купонів за єврооблігаціями з погашенням у 2026 та 2028 роках.