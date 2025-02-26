Прибутковість маршрутів "Укрзалізниці": лише 5-7% рентабельні, всі приміські — збиткові

У фінансовому плані Укрзалізниці на 2025 рік прогнозують збиток у 22 млрд грн від пасажирських перевезень, а єдиним прибутковим сегментом залишаються міжнародні рейси.

Про це повідомив гендиректор УЗ Олександр Перцовський в інтерв'ю, передає Liga.net.

"Ми рахуємо прибутковість кожного окремого рейсу. Якщо я сьогодні як бізнес лишу суто прибуткові рейси, це буде 5-7% всіх наших маршрутів, всю решту мережі треба закрити. Це по далекому слідуванню, по приміському – треба закрити взагалі всі", – сказав він.

Перцовський зазначив, що збитковість пасажирських перевезень – загальносвітова норма й Україна не є унікальною в цьому плані.

"Раніше вантажі генерували достатньо прибутку, щоб це перекривати. Якщо брати по 2023 році, вони генерували 20 млрд грн операційного прибутку. У 2024-2025 році маємо дещо іншу тенденцію... Прибутковість вантажних перевезень почала знижуватися, а у 2025-му вона планово падає взагалі до рівня 5-6 млрд грн, що не дозволяє перекрити збитковість пасажирських. Це за умови, що ми не протиснемо індексацію вантажних перевезень", – сказав Перцовський.

Він пояснив, що зниження прибутковості вантажного сегмента зумовлено низкою факторів:

зменшенням обсягів перевезень вугілля, зерна та металургійної продукції (зокрема, через зупинку Інгулецького ГОКу та скорочення обсягів ArcelorMittal);

зміною структури перевезень на користь дешевших вантажів;

підвищенням вартості електроенергії для бізнесу;

індексацією заробітних плат.

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Нагадаємо:

Кабінет Міністрів погодив залучення АТ "Укрзалізниця" позики від Європейського банку реконструкції та розвитку на загальну суму 480 млн євро під державні гарантії.