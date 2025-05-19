Уряд може вже цього місяця відшкодувати "Укрзалізниці" 4,3 млрд грн збитків

Уряд до кінця травня може виділити АТ "Укрзалізниця" 4,3 млрд грн відшкодування збитків від пасажирських перевезень, здійснених у прифронтових районах.

Про це з посиланням на фінансовий звіт УЗ повідомляє "Інтерфакс Україна".

Спільно з Міністерством розвитку громад та територій України "Укрзалізниця" звернулася до прем’єр-міністра України щодо погодження відшкодування збитків від пасажирських перевезень, здійснених у прифронтових районах.

Очікується, що 4,3 млрд грн відшкодують за рахунок коштів резервного фонду Державного бюджету України.

Ця ініціатива опрацьовується спільно з Міністерством економіки та Міністерством фінансів України. Ухвалення остаточного рішення очікується в травні 2025 року, говориться у повідомленні.

"Укрзалізниця" у 2024 році збільшила виручку на 11,1% – до 102,87 млрд грн, але отримала чистий збиток 2,71 млрд грн проти чистого прибутку 5,04 млрд грн у 2023 році.

За 2024 рік винагороди правлінню АТ "Укрзалізниця" складалися, в основному, із заробітної плати та відповідних нарахувань та становили 54 737 тис. грн (2023 рік: 48 234 тис. грн). За 2024 рік винагороди членам наглядової ради становили 21 280 тис. грн (2023 рiк: 21 523 тис. грн).

Витрати УЗ на електроенергію в 2024 році зросли з 10,56 млрд грн до 16,97 млрд, а на пальне, навпаки, скоротилися з 10,27 до 8,67 млрд грн.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" перебуває в процесі аналізу можливих комплексних рішень щодо єврооблігацій та покращення ліквідності.

У липні 2026 року товариство має виплатити значну частину заборгованості по єврооблігаціях, що в сукупності з необхідністю подальшого забезпечення фінансування капітальних інвестицій і поточних витрат для безперебійних залізничних перевезень та післявоєнного відновлення.

Також повідомлялося, що Міністерство економіки України розпочинає конкурс з відбору незалежних членів наглядової ради АТ "Укрзалізниця". Відповідно до повідомлення про початок конкурсу, до наглядової ради оберуть чотирьох незалежних членів. Документи будуть приймати з 19 травня 2025 року до 17 червня 2025 року.