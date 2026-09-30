Київстар відновив датацентр після російських ударів
Київстар повністю відновив роботу датацентру, обладнання якого пошкодили російські атаки 11 вересня.
Про це повідомляє dev.ua із посиланням на два незалежні джерела на телекомунікаційному ринку, обізнані із ситуацією в компанії.
За словами співрозмовників видання, інженери замінили та налаштували пошкоджені вузли, завершивши аварійно-відновлювальні роботи.
Ключові елементи інфраструктури знову працюють у штатному режимі. Як стверджують джерела, це дозволило усунути найбільш критичні ризики для стабільності мережі, спричинені обстрілами.
Нагадаємо:
17 вересня на Київщині росіяни поцілили в будівлю з обладнанням Київстару, а 27 вересня РФ пошкодила будівлю головного офісу компанії.
В умовах російських атак на цифрову інфраструктуру уряд виділив 518,3 млн грн з резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів.
Мобільний оператор Київстар підвищує вартість тарифів через зростання витрат на пальне, обладнання, логістику та інші ресурси, необхідні, аби роботу мережі в умовах війни.