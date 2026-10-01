Ворог завдав удару по території, де знаходиться київський дослідницький реактор
Російський БпЛА завдав удару по території Інституту ядерних досліджень, де розташований київський дослідницький реактор.
Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.
Як розповіли у Інституті ядерних досліджень Національної академії наук України, 30 вересня 2026 року о 18:18 за київським часом російський БпЛА завдав удару по території, де розташований київський дослідницький реактор.
Реактор використовується як джерело нейтронів для фундаментальних і прикладних досліджень у галузі ядерної фізики.
"Пожежу, що виникла в результаті атаки, було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає. Триває розслідування та оцінка завданих пошкоджень", – говориться у повідомленні.
Сам реактор і системи важливі для безпеки не зазнали пошкоджень. Змін радіаційного фону не зафіксовано, його показники перебувають у межах природнього фону (0,16-0,20 мкЗв/год) і не змінювалися, повідомили у Інституті ядерних досліджень.
"З метою зменшення радіаційних ризиків з лютого 2022 року реактор перебуває в зупиненому стані з повним вивантаженням активної зони. Його експлуатація обмежується регламентним обслуговуванням систем важливих для безпеки", – говориться у повідомленні.
"Це атака на мирну ядерну установку, яка виконує винятково наукову та дослідницьку функцію", – наголосили у інституті. Науковці звинувачують Росію у порушенні міжнародно визнаних принципів та норм ядерної та радіаційної безпеки.
Нагадаємо:
У Києві зафіксували два влучання безпілотників поблизу опорної частини Південного мосту. Рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили, фахівці обстежують споруду.