"Відмивання" квартир керівником держпідприємства: правоохоронці завершили слідство

НАБУ і САП завершили слідство щодо директора держпідприємства з утримання автомобільних доріг Полтавщини, який намагався легалізувати декілька квартир та не задекларував криптовалюту.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"НАБУ і САП відкрили матеріали кримінального провадження за підозрою директора держпідприємства з утримання автомобільних доріг Полтавщини у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, та декларуванні недостовірної інформації", – говориться у повідомленні.

За даними слідства, у період з 2020 по 2024 рр. підозрюваний набув нерухомого та рухомого майна, прав на нерухоме майно, а також криптовалюти на загальну суму 45,5 млн грн.

Йдеться про житловий будинок (200,3 кв.м) з гаражем, будинком охорони, господарською будівлею та басейном у передмісті Полтави вартістю 13,7 млн грн та земельну ділянку (40 соток) під будинком вартістю 1,7 млн грн.

А також про квартиру (понад 100 кв.м) вартістю 3,2 млн грн у місті Полтава, майнові права на шість квартир у новобудовах сукупною вартістю 7,7 млн грн, 73 земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 146 га на Полтавщині.

Також йдеться про водяний мотоцикл з автопричепом для нього та криптовалюту різних видів, еквівалентну 180 тис. USDT (6,6 млн грн на момент вчинення злочину)

Перед цим йому повідомили про нову підозру за додатковим епізодом легалізації злочинного активу за кордоном – квартири у Польщі вартістю 9,7 млн грн.

"Задля приховування майна, а також джерел його походження, всі активи, окрім криптовалюти, посадовець оформив на близьких осіб, законного доходу яких було недостатньо для їх придбання. Криптовалютою натомість володів сам, проте декларувати її не став", – говориться у повідомленні.

Під час слідства на нерухоме та рухоме майно, а також права на нерухоме майно суд наклав арешт.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що НАБУ і САП завершили розслідування у справі заволодіння державними коштами під час закупівель Міністерства юстиції України.

Прокуратура спрямувала до суду обвинувальний акт стосовно керівника комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Одеса" за зловживання, що завдали 15,6 мільйона гривень збитків.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила позов до суду про визнання необґрунтованими активів, якими користувався екскерівник підрозділу детективів Бюро економічної безпеки.

На Вінничині повідомили про підозру депутату селищної ради, який у декларації не відобразив понад 11 мільйонів гривень.

Раніше на Полтавщині підозру у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації повідомили депутату міської ради.

САП і НАБУ повідомили про підозру в декларуванні недостовірних відомостей голові Одеської облради та його дружині – народній депутатці. Йдеться про голову Одеської облради Григорія Діденка та його дружину – депутатцу від Слуги Народу Юлії Діденко.