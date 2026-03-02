Заволодіння держкоштами в Мін'юсті: справу скерували до суду

НАБУ і САП завершили розслідування у справі заволодіння державними коштами під час закупівель Міністерства юстиції України.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Серед підозрюваних: колишній Державний секретар Мін'юсту, колишні начальник та заступник начальника управлінь Мін'юсту та бенефіціарний власник та двоє керівників товариства з обмеженою відповідальністю.

"За даними слідства, бенефіціарний власник ТОВ розробив план, за яким службові особи міністерства організували внесення змін до кошторису на 2021 рік. Це дозволило закупівлю послуг з модернізації апаратно-програмного комплексу та багатофункціональних пристроїв", – говориться у повідомленні.

Надалі з метою формування завищеної очікуваної вартості закупівлі на адресу ТОВ та заздалегідь визначених компаній направили запити щодо надання комерційних пропозицій та одержали "потрібні" відповіді.

Для створення видимості конкуренції учасники схеми забезпечили формальну участь у торгах ще одного підприємства, тендерну пропозицію якого визнали менш комерційно привабливою, аніж підконтрольного ТОВ.

Як наслідок, міністерство закупило послуги з модернізації апаратно-програмного комплексу та 1285 багатофункціональних пристроїв за завищеною вартістю, а державний бюджет зазнав збитків на суму понад 19,5 млн грн, якими учасники оборудки заволоділи.

Аби відмити частину коштів (орієнтовно 10 млн грн), їх перерахували на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

