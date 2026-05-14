НАБУ провело обшуки у двох членів НКРЕКП у справі Шурми

Національне антикорупційне бюро провело обшуки у двох членів Національної комісіЇ, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Про це повідомляють джерела ЕП у енергетичному секторі.

Обшуки відбулись у Костянтина Ущаповського, який працює в НКРЕКП з грудня 2021 року, він також займав посаду голови відомства у 2022 році.

Також слідчі дії відбулись у Олександра Формагея, який був членом комісії у 2018-2019 роках та з 2021 року до сьогодні.

"Слідство вважає, що вони могли допомагати та консультувати Ростислава Шурму у схемі з легалізації коштів, отриманих від окупованих електростанцій на Запоріжжі. Зокрема, йдеться про консультації щодо того, як і надалі отримувати виплати за "зеленим" тарифом для цих станцій", - повідомив співрозмовник ЕП.

Нагадаємо:

НАБУ та САП підозрюють Ростислава Шурму та Олега Шурму у розкраданні 141 млн грн на "зеленому" тарифі. За даними слідства, вони у складі організованої групи діяли на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.

У серпні 2023 року було оприлюднено розслідування Bihus.Info про те, що сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є оточення Шурми, отримували оплату за "зеленим тарифом" до літа 2023 року, хоча, ймовірно, не мали зв'язку з об'єднаною енергосистемою України.

Йдеться, зокрема, про ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", співвласником яких є брат Ростислава Шурми - Олег Шурма.

А співвласником ще двох компаній - ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС" - є Руслан Божко, колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною.

Шурма підтвердив, що його брат отримував плату від ДП "Гарантований покупець" за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на окупованих територіях, але це робив не тільки він, а і "всі інші компанії".

Пізніше Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо виплат за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на окупованих територіях.

Детективи Національного антикорупційного бюро в липні 2025 року провели обшуки в будинку Шурми у Німеччині.