Необґрунтовані активи: з посадовиці ДПС хочуть стягнути 4,4 мільйона гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів, які набула у власність посадовиці Головного управління Державної податкової служби у Львівській області.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Ідеться про заступницю начальника одного з підрозділів Головного управління Державної податкової служби у Львівській області Наталії Жолудєву.

Прокурор САП за матеріалами повної перевірки декларації, проведеної НАЗК, звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів, які набула у власність заступниця начальника управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків ГУ ДПСУ у Львівській області.

Йдеться про житловий будинок садибного типу площею 136,1 кв. м та земельну ділянку площею 535 кв. м у Львівській області, на якій будинок розташований.

Під час повної перевірки декларації податківиці за 2023 рік НАЗК у взаємодії з Державного бюро розслідувань встановило, що у 2022 році вона придбала зазначену земельну ділянку у котеджному містечку у Львівській області нібито вільну від забудови.

"Насправді на ній вже був зведений об'єкт незавершеного будівництва – котедж орієнтовною вартістю понад 6,7 млн грн, який вона не задекларувала", – повідомляє НАЗК.

Посадовиця та її чоловік не мали законних джерел доходів для придбання зазначеного об'єкту. Різниця між вартістю майна та підтвердженими доходами – понад 4,4 млн грн, що є ознаками необґрунтованості активу.

Нагадаємо:

Раніше суд вже наклав арешт на будинок та землю заступниці начальника одного з підрозділів Головного управління Державної податкової служби у Львівській області Наталії Жолудєвої.

