У експосадовця БЕБ можуть конфіскувати автівки на 4 мільйона гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила позов до суду про визнання необґрунтованими активів, якими користувався екскерівник підрозділу детективів Бюро економічної безпеки.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Прокурор САП за матеріалами моніторингу способу життя, проведеного НАЗК, а також на підставі самостійно зібраних доказів заявив позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів, якими користувався колишній керівник підрозділу детективів БЕБ та його дружина, говориться у повідомленні.

Йдеться про автомобілі TOYOTA CAMRY 2023 року випуску та BMW X3 2022 року випуску, якими подружжя користувалося у 2023-2024 рр. Загальна вартість автівок становить майже 4 млн грн.

Транспортні засоби були зареєстровані на родичку і близького друга посадовця БЕБ, однак фактично перебували у його користуванні й розпорядженні, розповідає НАЗК.

За результатами аналізу майнового стану суб'єкта декларування, членів його сім'ї, родичів і пов'язаних осіб встановлено неможливість набуття цього майна за рахунок законних доходів.

З огляду на викладене, прокурор САП звернувся до ВАКС із позовом про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави в порядку цивільної конфіскації.

