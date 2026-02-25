До суду спрямували обвинувальний акт щодо керівниці аеропорту "Одеса"

Прокуратура спрямувала до суду обвинувальний акт стосовно керівника комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Одеса" за зловживання, що завдали 15,6 мільйона гривень збитків.

Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура

"Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно керівника КП "Міжнародний аеропорт Одеса", – говориться у повідомленні.

Йдеться про Ольгу Макогонюк.

Її обвинувачують у зловживанні своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам.

Слідством установлено, що комунальне підприємство до кінця 2020 року як експлуатант аеродрому "Одеса" отримувало плату за надання послуг, які безпосередньо належали до предмета його діяльності: обслуговування зльоту-посадки повітряних суден, забезпечення їх наднормативної стоянки тощо.

"Надання послуг та одержання плати слугувало досягненню визначеної у статуті мети – отримання прибутку в інтересах територіальної громади міста Одеси", – пояснює прокуратура.

Однаку 2020 році в.о. генерального директора всупереч інтересам служби умисно не вжила заходів для забезпечення діяльності комунального підприємства як експлуатанта аеродрому, говориться у повідомленні.

Натомість вона цілеспрямовано сприяла отриманню такого статусу приватним підприємством, зазначає прокуратура.

У повідомленні зазначено, що прокурорами САП та детективами Національного антикорупційного бюро "зібрано достатньо доказів, які вказують на це".

Це призвело до втрати можливості надання комунальним підприємством відповідних послуг та, як наслідок, одержання прибутку в інтересах територіальної громади. Проте такий прибуток із кінця 2020 року одержував уже інший суб'єкт господарювання приватної форми власності.

"Своїми діями та бездіяльністю підозрювана завдала громадським інтересам матеріальної шкоди (збитків) на суму 15,6 млн грн – саме стільки доходів недоотримало засноване на власності Одеської громади комунальне підприємство", – зазначає прокуратура.

За зловживання обвинувачена може отримати покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо:

Раніше в.о. генерального директора КП "Міжнародний аеропорт Одеса" повідомили про підозру у завданні підприємству мільйонних збитків. За інформацією джерел УП, йдеться про Ольгу Макогонюк.

29 серпня 2023 року правоохоронці повідомили про підозру у заволодінні майновим комплексом стратегічного об'єкту - КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності 5 особам.

Серед них колишній Одеський міський голова (Костусєв), його заступник, керівник одного з ТОВ та 2 відомих в регіоні бізнесмени (Кауфман і Борухович (Грановський)).

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 12 червня затвердив угоду про визнання винуватості семи учасників злочинної організації. Їх звинувачували у справі про заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса".