З ужгородського податківця хочуть стягнути необґрунтовані активи на 4 мільйона гривень

Прокуратура звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів, якими користується посадовець податкової служби Закарпаття, у тому числі – авто "TOYOTA LAND CRUISER" за понад 3,3 мільйона гривень.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Національне агентство з питань запобігання корупції.

Йдеться про автомобіль "TOYOTA LAND CRUISER" 2022 року випуску, який старший державний інспектор Ужгородського відділу по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Закарпатській області придбав у 2023 році за понад 3,3 млн грн.

"Транспортний засіб оформлений на його близьку родичку, однак зібрані матеріали свідчать, що фактично автівкою користувався податківець", – говориться у повідомленні.

Окрім цього, на його рахунки у 2021–2025 роках надійшло понад 845 тис. грн від третіх осіб. Ці кошти також мають ознаки необґрунтованого активу, стверджує прокуратура.

За результатами аналізу доходів і видатків посадовця та членів його сім'ї НАЗК встановило відсутність законних джерел для набуття зазначених активів, що свідчить про їх необґрунтованість.

Прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів. Підставою стали матеріали НАЗК, Державного бюро розслідувань та зібрані прокурором докази.

На час розгляду справи з метою запобігання незаконному відчуженню суд наклав на майно арешт.

