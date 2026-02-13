На Вінничині викрили депутата сільради: не задекларував 11 мільйонів гривень

На Вінничині повідомили про підозру депутату селищної ради, який у декларації не відобразив понад 11 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Вінницька окружна прокуратура, а також Національне агентство з питань запобігання корупції.

"За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури повідомлено про підозру депутату однієї із селищних рад Вінницького району у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації", – говориться у повідомленні.

Ідеться про депутата Тиврівської селищної ради Вінницької області, якому інкримінують умисне внесення недостовірних відомостей у декларацію за 2022 рік. Сума недостовірного декларування становить понад 11 млн грн.

За даними слідства та відповідно до результатів повної перевірки декларації за 2022 рік, проведеної НАЗК, встановлено, що під час подання декларації депутат умисно не відобразив відомості про належне йому майно та грошові активи..

Зокрема, він не повідомив про земельну ділянку площею 0,10 га, ½ частку квартири у місті Вінниці, грошові кошти, розміщені на рахунках у банківських установах на загальну суму понад 6,2 млн грн, а також кошти в іноземній валюті та кошти, позичені юридичній особі на суму понад 4,5 млн грн.

Загальна сума незадекларованих активів більш ніж у 2500 разів перевищує встановлений законом поріг кримінальної відповідальності, зазначили у прокуратурі.

Посадовцю інкримінують внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації. Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснює Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області.

