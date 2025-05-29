В найбільшого приватного авіаперевізника РФ загострилися проблеми з лайнерами Airbus

Авіакомпанія S7 Airlines скасувала частину рейсів через проблеми з постачанням запасних деталей для літаків.

Про це повідомив губернатор Кемеровської області РФ Ілля Середюк, пише The Moscow Times.

Він зазначив, що багато лайнерів цього перевізника було закуплено за кордоном, тому після запровадження санкцій за вторгнення Росії в Україну обслуговувати їх стало складно.

Авіакомпанія S7 змушена "берегти ресурс" і чекати на постачання запчастин "за іншими схемами", сказав він. І порадив пасажирам поки з Новокузнецьку летіти до Москви літаками "Аерофлоту".

"У самій S7 раніше пояснили рішення про припинення польотної програми за цим напрямком «сезонним перерозподілом парку повітряних суден і оптимізацією розкладу", – пише The Moscow Times.

Після початку війни S7 кілька разів урізала свою польотну програму. У грудні 2022-го авіакомпанія скасувала рейси з Москви до Єкатеринбурга, Нижньовартовська і Надима. А в січні 2024-го скорочення торкнулися восьми міст, зокрема повністю скасували рейси з Москви в міста-мільйонники Челябінськ і Нижній Новгород.

"За даними Flightradar24, парк авіакомпанії налічує 104 літаки, 68 з яких – Airbus. При цьому наприкінці листопада 2024 року джерела «Коммерсанта» стверджували, що перевізник більше не використовує 31 із 39 лайнерів A320/А321neo віком від трьох до семи років", – зазначає видання.

Літаки з двигунами Pratt & Whitney (P&W) становлять понад третину парку S7.

"Серед тих, що простоюють із 2023 року, – усі вісім А321neo і п'ять A320neo. Ще 18 лайнерів останнього типу були виведені в резерв із січня до вересня 2024-го і зараз перебувають у базових для перевізника аеропортах Домодєдово і Толмачево (Новосибірськ)", – говориться у статті.

Видання зазначає, що ввозити оновлені двигуни обхідними шляхами неможливо, оскільки PW1100G обладнаний чіпом, який відстежує переміщення. Минулого року S7 Technics заявила, що освоїла капремонт двигунів, встановлених на Boeing 737 і Airbus A320. Але роботи з PW1100G сьогодні проводить лише виробник.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що російські авіакомпанії скорочують кількість рейсів через дедалі більшу нестачу літаків. За прогнозом наукового центру "Аеропрогрес", у 2025 році обсяг внутрішніх авіаперевезень знизиться на 6,1% до 79,5 млн пасажирів, а міжнародних – на 6,7%, до 25,2 млн. У 2024 році через проблеми з ремонтом російські авіакомпанії вивели з експлуатації 58 літаків, а загальний парк скоротився до 1138 літаків і 920 вертольотів.

Також повідомлялося, що російським авіакомпаніям довелося вивести з експлуатації 58 пасажирських літаків у 2024 році.

Дочірня компанія S7 "Центр розвитку S7" заморозила будівництво заводу з виробництва деталей для газотурбінних двигунів у Санкт-Петербурзі.

Раніше повідомлялося, що у Росії перестав літати кожен другий літак Airbus A320/A321neo : із 66, що знаходяться в розпорядженні російських авіакомпаній, у повітря більше не піднімаються 34.

При чому найбільш складна ситуація склалася саме у S7, у якої не здійснюють польоти 31 з 39 літаків A320/A321neo віком від трьох до семи років.

У 2023 році S7 Airlines вже оголошувала про скорочення польотів через проблеми з обслуговуванням двигунів літаків. S7 Airlines вирішила тоді скоротити осінньо-зимовий розклад на 10-15% через проблему з ремонтом двигунів Pratt & Whitney, яким не займаються ні в РФ, ні в Ірані. Тоді в компанії не літалоі близько 20% парку.

Також повідомлялося, що літак Airbus A330-300 російської авіакомпанії iFLY здійснив аварійну посадку в Хабаровську через технічну несправність. Це був п’ятий випадок вимушеної посадки літаків російських авіакомпаній за тиждень. Раніше поломки фіксувалися у літаках Azur Air, S7 Airlines та "Аерофлоту". В одних випадках відмовляв двигун, в інших — шасі.

У той же час, як повідомлялося, до Росії продовжують завозити літаки іноземного виробництва всупереч санкціям США та ЄС. Так, від початку 2024 року до РФ із-за кордону потрапили щонайменше 28 повітряних суден, серед яких як літаки малої авіації, так і великі пасажирські лайнери. Зокрема, це здійснювали через Туреччину (11 разів), три борти поставили через Оман.