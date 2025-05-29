У крупнейшего частного авиаперевозчика РФ обострились проблемы с лайнерами Airbus

Авиакомпания S7 Airlines отменила часть рейсов из-за проблем с поставками запасных деталей для самолетов.

Об этом сообщил губернатор Кемеровской области РФ Илья Середюк, пишет The Moscow Times.

Он отметил, что многие лайнеры этого перевозчика были закуплены за рубежом, поэтому после введения санкций за вторжение России в Украину обслуживать их стало сложно.

Авиакомпания S7 вынуждена "беречь ресурс" и ждать поставок запчастей "по другим схемам", сказал он. И посоветовал пассажирам пока из Новокузнецка лететь в Москву самолетами "Аэрофлота".

"В самой S7 ранее объяснили решение о приостановке полетной программы по этому направлению "сезонным перераспределением парка воздушных судов и оптимизацией расписания", - пишет The Moscow Times.

После начала войны S7 несколько раз урезала свою полетную программу. В декабре 2022-го авиакомпания отменила рейсы из Москвы в Екатеринбург, Нижневартовск и Надым. А в январе 2024-го сокращения коснулись восьми городов, в частности полностью отменили рейсы из Москвы в города-миллионники Челябинск и Нижний Новгород.

"По данным Flightradar24, парк авиакомпании насчитывает 104 самолета, 68 из которых - Airbus. При этом в конце ноября 2024 года источники "Коммерсанта" утверждали, что перевозчик больше не использует 31 из 39 лайнеров A320/А321neo возрастом от трех до семи лет", - отмечает издание.

Самолеты с двигателями Pratt & Whitney (P&W) составляют более трети парка S7.

"Среди простаивающих с 2023 года - все восемь А321neo и пять A320neo. Еще 18 лайнеров последнего типа были выведены в резерв с января по сентябрь 2024-го и сейчас находятся в базовых для перевозчика аэропортах Домодедово и Толмачево (Новосибирск)", - говорится в статье.

Издание отмечает, что ввозить обновленные двигатели обходными путями невозможно, поскольку PW1100G оборудован чипом, который отслеживает перемещения. В прошлом году S7 Technics заявила, что освоила капремонт двигателей, установленных на Boeing 737 и Airbus A320. Но работы с PW1100G сегодня проводит только производитель.

Напомним:

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании сокращают количество рейсов из-за растущей нехватки самолетов. По прогнозу научного центра "Аэропрогресс", в 2025 году объем внутренних авиаперевозок снизится на 6,1% до 79,5 млн пассажиров, а международных - на 6,7%, до 25,2 млн. В 2024 году из-за проблем с ремонтом российские авиакомпании вывели из эксплуатации 58 самолетов, а общий парк сократился до 1138 самолетов и 920 вертолетов.

Также сообщалось, что российским авиакомпаниям пришлось вывести из эксплуатации 58 пассажирских самолетов в 2024 году.

Дочерняя компания S7 "Центр развития S7" заморозила строительство завода по производству деталей для газотурбинных двигателей в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что в России перестал летать каждый второй самолет Airbus A320/A321neo: из 66, находящихся в распоряжении российских авиакомпаний, в воздух больше не поднимаются 34.

Причем наиболее сложная ситуация сложилась именно у S7, у которой не совершают полеты 31 из 39 самолетов A320/A321neo возрастом от трех до семи лет.

В 2023 году S7 Airlines уже объявляла о сокращении полетов из-за проблем с обслуживанием двигателей самолетов. S7 Airlines решила тогда сократить осенне-зимнее расписание на 10-15% из-за проблемы с ремонтом двигателей Pratt & Whitney, которым не занимаются ни в РФ, ни в Иране. Тогда у компании не летало около 20% парка.

Также сообщалось, что самолет Airbus A330-300 российской авиакомпании iFLY совершил аварийную посадку в Хабаровске из-за технической неисправности. Это был пятый случай вынужденной посадки самолетов российских авиакомпаний за неделю. Ранее поломки фиксировались в самолетах Azur Air, S7 Airlines и "Аэрофлота". В одних случаях отказывал двигатель, в других - шасси.

В то же время, как сообщалось, в Россию продолжают завозить самолеты иностранного производства вопреки санкциям США и ЕС. Так, с начала 2024 года в РФ из-за рубежа попали по меньшей мере 28 воздушных судов, среди которых как самолеты малой авиации, так и большие пассажирские лайнеры. В частности, это осуществляли через Турцию (11 раз), три борта поставили через Оман.