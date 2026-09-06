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Індонезія скасувала сотні авіарейсів через виверження вулкана

Семен Рубан — 6 вересня, 15:10
Індонезія скасувала сотні авіарейсів через виверження вулкана
Ілюстративне фото, виверження Анак-Кракатау у 2018 році
Фото: Getty Images

Індонезія призупинила польоти в кількох аеропортах, зокрема в головному аеропорту Джакарти, після того, як попіл з вулкана Анак-Кракатау поширився по островах Ява та Суматра.

Про це пише Bloomberg

Через виверження можливі подальші перебої в роботі аеропортів.

Міжнародний аеропорт Сукарно-Хатта був закритий до 17:30 за місцевим часом – тобто до 13:30 за Києвом. Аеропорт Радін Інтен II у Лампунгу залишався закритим до 18:00 (14:00 за Києвом).

Кілька інших аеропортів навколо Джакарти та у Західній Яві були тимчасово закриті, а перебої з польотами поширилися на острови Ява, Суматра та Калімантан.

За попередніми підрахунками авіаційного підрозділу міністерства транспорту країни, перебої торкнулися 373 рейсів і майже 23 тис. пасажирів. Ця цифра може зрости, оскільки закриття триває, а авіакомпанії переглядають свої розклади.

Адміністрація Джакарти доручила школам перейти на дистанційне навчання, починаючи з понеділка, до подальшого повідомлення.

Аеропорт Сукарно-Хатта є головними міжнародними воротами до найбільшої економіки Південно-Східної Азії та центром авіаперевезень по всьому розлогому архіпелагу Індонезії.

Тривале закриття аеропорту залишить без можливості вильоту десятки тисяч пасажирів та спричинить затримки й скасування рейсів на регіональних та міжконтинентальних маршрутах.

Вулкан Анак-Кракатау, розташований у Сундській протоці між островами Ява та Суматра, проявляє активність з початку липня, а в п'ятницю ввечері інтенсивність вивержень посилилася.

За даними вебсайту метеорологічної служби, станом на 14:00 (10:00 за Києвом) неділі попіл виявили над деякими районами Джакарти, Бантену та Західної Яви, а також у районах навколо Лампунга, Бенгкулу та Південної Суматри.

Нагадаємо:

У 2025 році TikTok був оштрафований на 900 тис. доларів у Індонезії за несвоєчасне повідомлення про придбання платформи електронної комерції Tokopedia.

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Індонезія скасувала сотні авіарейсів через виверження вулкана
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