Аварійна посадка через поломку стала вже п'ятою для літаків РФ за тиждень

Літак Airbus A330-300 російської авіакомпанії iFLY здійснив аварійну посадку в Хабаровську через технічну несправність.

Про це пише The Moscow Times.

Східне міжрегіональне слідче управління на транспорті розпочало перевірку за статтею 263 КК РФ — "порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту".

Це вже п’ятий випадок вимушеної посадки літаків російських авіакомпаній за останній тиждень. Раніше поломки фіксувалися у літаках Azur Air, S7 Airlines та "Аерофлоту". В одних випадках відмовляв двигун, в інших — шасі.

Стан флоту погіршився через санкції, що обмежили доступ до технічного обслуговування та запчастин. За 11 місяців 2024 року сталося 208 авіаінцидентів — на чверть більше, ніж у 2023-му. У кожному другому випадку йшлося про проблеми з двигуном або шасі. У березні глава "Ростеху" Сергій Чемезов заявив, що найближчими роками з експлуатації доведеться списати щонайменше 200 іноземних літаків.

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Нагадаємо:

Робота над створенням нового російського літака "Байкал", який мав замінити радянський Ан-2 ("Кукурузник"), зайшла у глухий кут, а його серійне виробництво більше не планується.