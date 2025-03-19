Російські авіакомпанії скорочують рейси через нестачу літаків

Російські авіакомпанії скорочують кількість рейсів через дедалі більшу нестачу літаків.

Про це пише The Moscow Times.

За прогнозом наукового центру "Аеропрогрес", у 2025 році обсяг внутрішніх авіаперевезень знизиться на 6,1% до 79,5 млн пасажирів, а міжнародних – на 6,7%, до 25,2 млн.

Росавіація також очікує падіння, але в менших масштабах: на внутрішніх рейсах – на 1,5%, до 83,3 млн пасажирів, на міжнародних – на 2%, до 26,4 млн.

Причиною скорочення стала нестача літаків. У 2024 році через проблеми з ремонтом російські авіакомпанії вивели з експлуатації 58 літаків, а загальний парк скоротився до 1138 літаків і 920 вертольотів.

Закупити нові повітряні судна в Європі та США неможливо через санкції, а Boeing і Airbus припинили постачання запчастин і технічну підтримку. У результаті компанії змушені ремонтувати лайнери власними силами, часто розбираючи одні борти для ремонту інших.

Влада Росії обіцяла до 2030 року передати авіакомпаніям понад тисячу нових літаків, але за три роки війни заводи випустили лише п'ять: три Ту-214 і два Іл-96-300. У 2025 році уряд скоротив план виробництва в 1,5 раза.

Нагадаємо:

Російським авіакомпаніям довелося вивести з експлуатації 58 пасажирських літаків у 2024 році.

Дочірня компанія S7 "Центр розвитку S7" заморозила будівництво заводу з виробництва деталей для газотурбінних двигунів у Санкт-Петербурзі.