У Росію за рік ввезли 28 літаків в обхід санкцій – росЗМІ

До Росії продовжують завозити літаки іноземного виробництва всупереч санкціям США та ЄС. Так, від початку 2024 року до РФ із-за кордону потрапили щонайменше 28 повітряних суден, серед яких як літаки малої авіації, так і великі пасажирські лайнери.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на російське опозиційне видання "Верстка", яке ознайомилось їз закритими даними митної статистики.

Найчастіше заборонені для продажу Росії літаки ввозили через Туреччину (11 разів), три борти поставили через Оман, два – через Об'єднані Арабські Емірати і стільки ж через Німеччину. Також серед країн-посередників на російській митниці вказували Сербію, Швецію, Казахстан, Китай та Монголію. Ірландія, Кіпр та Киргизстан були зазначені у митних деклараціях лише у вигляді коду.

Із 28 літаків декілька були пасажирськими Bombardier, Airbus, ATR 42-500 та Hawker 800 XP.

Один із літаків Bombardier вартістю близько $45,5 млн було ввезено на ім'я Дениса Краснопольського – гендиректора акціонерного товариства "Інпромактив", яке займається виробництвом літальних апаратів.

Також Bombardier вартістю від $24,5 до $32,8 млн ввозила авіакомпанія "Меридіан" з ОАЕ, їх використовують для пасажирських рейсів між Москвою, Санкт-Петербургом, Нижнім Новгородом, Тегераном, Баку, Астаною та іншими містами.

Ще один Bombardier вартістю близько 16 млн євро було доставлено авіакомпанії Skylight зі столиці Киргизстану Бішкека, зараз він виконує рейси в Китай, Туреччину, Дубай та на Мальдіви.

Французький Airbus A319-111 вартістю близько $35 млн, куплений російською компанією "Аврора" через Литву, виконує перельоти на Далекому Сході РФ. Крім того, один пасажирський літак Boeing 737-800 придбала якутська авіакомпанія "Алроса" для рейсів до Москви, Петербурга, Новосибірська і Благовіщенська.

Згідно з митними документами, дев'ять літаків завезла компанія "Сучасні технології" 52-річного бізнесмена Євгена Кабанова. Він є засновником турецької компанії Edermont LTD і киргизстанської "Едермонт Памір", через які літаки постачаються до Росії. Зокрема компанії Кабанова допомогли імпортувати літаки Cessna, Aero Commander 680V, ​​призначені для цивільної авіації, а також американський літак Piper PA-28RT-201T.

При цьому пов'язана з Кабановим компанія відкрито рекламувала ввезення літаків в обхід санкцій.

У першому випадку, як стверджує Кабанов, є два варіанти, перший із них – переганяти літак самостійно або скористатися послугами пілота. В останньому випадку літак прямує до місця базування, де проходить російську реєстрацію та отримує сертифікат льотної придатності.

Ще один варіант – перевезення сушею або морем. У цьому разі, як стверджує Кабанов, літак необхідно розібрати, завантажити в контейнер і відправити в проміжний пункт призначення.

Після митного оформлення він прямує в пункт призначення, де ще раз проходить митницю. Потім уже на місці базування літак потрібно зібрати, облітати, отримати необхідні документи.

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