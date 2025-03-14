Російські авіакомпанії за рік втратили 58 літаків через санкції та аварії

Російським авіакомпаніям довелося вивести з експлуатації 58 пасажирських літаків у 2024 році.

Про це повідомив глава Росавіації Дмитро Ядров, передає російський "Інтерфакс".

За його словами, це сталося через аварії та неможливість виконати ремонт лайнерів. На поточний момент у розпорядженні авіакомпаній залишається 1138 літаків і 920 вертольотів, уточнив Ядров.

Як зазначає The Moscow Times, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну російська цивільна авіація зіткнулася з жорсткими санкціями.

США, ЄС та інші країни заборонили постачати запчастини та готові літаки в Росію, а Boeing і Airbus припинили технічну підтримку наявних лайнерів. Зокрема, повітряні судна залишилися без регулярних перевірок - C Check, які виробники проводять кожні 1,5-2 роки, і глибших D Check, що призначаються один раз на 6-12 років.

У підсумку вітчизняним авіаперевізникам довелося самотужки ремонтувати західні літаки і вдаватися для цього до "канібалізації" - розбирати на деталі одні лайнери для лагодження інших.

При цьому флот російських авіакомпаній на дві третини складається з іноземних літаків, які забезпечують 90% перевезень пасажирів усередині країни. Ще близько 150 бортів - це SSJ-100, які також сильно залежать від західних комплектуючих.

Нагадаємо:

Російський бізнес зустрічався з главою Американської торговельної палати в Росії Робертом Ейджі та обговорював скасування санкцій у певних секторах економіки. Зокрема, йшлося про цивільну авіацію, постачання запчастин, комплектуючих, а також технічне обслуговування літаків.