Генштаб: ЗСУ вдарили по ракетно-космічному центру "Прогрес"

Українська правда

У ніч на 15 серпня Сили оборони України уразили ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі та аеродром "Саваслейка" в Нижньогородській області РФ. На обох об'єктах після влучань виникли пожежі.

Джерело: Генеральний штаб

Деталі: За даними Генштабу, РКЦ "Прогрес" є одним із ключових підприємств російської ракетно-космічної промисловості та виробляє ракети-носії сімейства "Союз".

Їх використовують для запуску російських військових, розвідувальних і комунікаційних супутників. Зокрема, "Союз-2.1б" залучають до розгортання супутникового угруповання "Рассвет", яке Росія позиціонує як аналог Starlink.

Також підприємство виробляє супутники дистанційного зондування Землі, які, за даними Генштабу, Росія використовує для розвідки.

Крім того, Сили оборони уразили аеродром "Саваслейка". На його території також зафіксували пожежу.

Аеродром використовують, зокрема, для базування винищувачів-перехоплювачів МіГ-31К – носіїв аеробалістичних ракет "Кинджал".

Нагадаємо: У соцмережах повідомляли про вибухи і прильоти внаслідок атаки у російській Самарі, під удар міг потрапити ракетно-космічний центр "Прогрес".