У Маямі сталася аварія літака Amazon Air: є загиблі і травмовані

У аеропорту Маямі невдало приземлився вантажний літак компанії Amazon Air: загинули п'ятеро людей, а ще п'ятеро отримали травми.

Про це пише BBC.

Вантажний літак компанії Amazon Air виїхав за межі злітно-посадкової смуги під час посадки в міжнародному аеропорту Маямі, США, в результаті чого загинули п'ятеро людей, а ще п'ятеро отримали серйозні травми. Літак зіткнувся з кількома транспортними засобами на землі.

Вантажний літак Boeing 767-300 зазнав аварії близько 14:00 за місцевим часом (19:00 за Гринвічем) після вильоту з міжнародного аеропорту імені Луїса Муньоса Маріна в Сан-Хуані, Пуерто-Рико.

Компанія Amazon заявила, що тісно співпрацює з місцевими органами влади та посадовцями, щоб з'ясувати, що саме сталося.

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) наказало призупинити всі польоти, поки пожежні бригади поспішали до місця аварії. Аварія сталася у вихідні Дня праці — один із найнапруженіших періодів року для подорожей.

Нагадаємо:

Минулого року в аеропорту західного міста Ахмадабад в Індії розбився пасажирський літак Boeing 787, який мав летіти до Лондона. Індійський авіаційний регулятор став проводити перевірки всіх літаків Boeing 787 Dreamliner в країні після авіакатастрофи 12 червня в місті Ахмедабад, яка забрала життя 241 людини.