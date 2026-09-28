Міжнародні гроші не прийшли: уряд відкладає будівництва, ремонти й благоустрій

Кабінет міністрів відкладає фінансування некритичних будівництв, реконструкцій, капітальних ремонтів і благоустрою через складну ситуацію з державними фінансами та затримку частини міжнародної допомоги.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, частина запланованого міжнародного фінансування поки не надійшла, зокрема через невиконання Україною частини зобов'язань перед партнерами. Обсяг затриманих коштів прем'єр не назвав.

Уряд визначив першочерговими видатки на оборону, пенсії, соціальні виплати та зарплати вчителям, лікарям й іншим працівникам бюджетної сфери.

Фінансування нових будівництв, реконструкцій і капремонтів, які не визнані критично важливими, відкладуть. Рішення також стосується парків, скверів, фонтанів та перекладання бруківки.

Оновлено о 20:40. У Міністерстві фінансів пояснили, що із жовтня Казначейство щомісяця складатиме поденний прогноз руху коштів на єдиному казначейському рахунку та прогнозуватиме доступний фінансовий ресурс на кожні десять днів.

Якщо коштів на рахунку разом з очікуваними надходженнями буде недостатньо для всіх запланованих на місяць видатків, Казначейство проводитиме платежі за пріоритетними напрямами. До них уряд відніс оборону й національну безпеку, обслуговування державного та місцевого боргу, пенсії, зарплати, соціальні виплати та допомогу.

Обмеження запроваджуватимуть лише тоді, коли прогноз Казначейства підтвердить нестачу фінансового ресурсу. Постанова стосується державного та місцевих бюджетів і діятиме до 31 грудня 2026 року.

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Нагадаємо:

14 вересня Корецький заявив, що ситуація з державними фінансами близька до критичної. За його словами, через несвоєчасне виконання зобов'язань Україна ризикує втратити значну частину з $29,5 млрд запланованого міжнародного фінансування.