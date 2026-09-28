Рада визначиться, що робити з майном закритих шахт

Уряд вносить до парламенту законопроєкт про передачу з державної у комунальну власність нерухомості державних вугільних підприємств, які перебувають у процесі ліквідації.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Відповідний законопроєкт уряд вносить до Верховної Ради за ініціативи Міненерго.

Ідеться про передачу з державної у комунальну власність нерухомого майна державних вугледобувних, вуглепереробних підприємств та державних підприємств із видобування та переробки уранових руд, що перебувають у процесі ліквідації.

"Передача такого майна територіальним громадам дозволить забезпечити його ефективне використання відповідно до місцевих потреб. Це також сприятиме залученню донорів і потенційних інвесторів для розвитку територій колишніх шахт", – пояснив Шмигаль.

"Розраховуємо на підтримку парламентом цього законопроєкту, який прискорить перетворення шахтарських громад на осередки добробуту і розвитку", – додав він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики працює над підготовкою вугледобувних підприємств державного сектору до передачі Фонду державного майна та подальшої приватизації і підготувало пропозиції до програми дій уряду.

Раніше Міністерство енергетики повідомляло, що передасть до Фонду державного майна державні шахти і разом з органами місцевого самоврядування та депутатським корпусом міністерство працює над відповідними змінами до законодавства.