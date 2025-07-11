Уряд РФ у п’ять разів скорочує витрати на розвиток мікроелектроніки

Російський уряд у п’ять разів скорочує витрати на hi-tech промисловість через проблеми з бюджетом.

Про це пише The Moscow Times.

"Плани відродження мікроелектронної промисловості стали жертвою секвестру російського бюджету. Міністерство промисловості і торгівлі в 5 разів уріже витрати на держпрограму "Розвиток електронної та радіоелектронної промисловості", в рамках якої влада мала намір довести до 40% частку вітчизняних товарів на ринку електроніки.

За даними російського Мінпромторгу бюджет програми з 26,5 млрд рублів у 2024 році скоротиться до 4,9 млрд у 2026-му.

Як зазначає видання, уряд ріже бюджетні витрати у відповідь на різке скорочення нафтогазових доходів, по яких вдарили санкції і падіння цін на нафту.

"На кінець червня сировинні надходження до скарбниці впали на третину рік до року, а її дефіцит у 6 разів перевищив минулорічний – 3,7 трлн рублів. За підсумками року Мінфін прогнозує, що "діра" в бюджеті стане рекордною з пандемії, а нафтогазові доходи будуть на 2,6 трлн рублів нижчими за початковий план", – говориться у публікації.

Зниження обсягу підтримки на 12 млрд рублів стане істотним ударом для російських виробників. Урізання фінансування негативно позначиться на розробці та виробництві нової продукції, і компанії будуть змушені переглядати свої плани, пише The Moscow Times.

"На держпрограму розвитку мікроелектроніки загалом у 2013-2024 роках було виділено понад 295 млрд руб. Але ефект від неї досягнуто лише частково. Рахункова палата виявила недосягнення показників одержувачами субсидій, а також повідомила, що обсяги виробництва "не можуть призвести до досягнення технологічної незалежності країни", – говориться у публікації.

У російській Асоціації розробників і виробників електроніки зазначили, що обсяги виробництва електроніки в Росії торік скоротилися на 15% торік, а у поточному році – вже більш як на 10%. І пояснюють це "вичерпанням потенціалу контрсанкційного імпульсу".

Нагадаємо:

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