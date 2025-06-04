У Росії чиновників хочуть залишити без імпортних телевізорів

Російське міністерство промисловості й торгівлі хоче заборонити державним установами і компаніям закуповувати іноземні телевізори.

Про це пише російське видання "Коммерсантъ".

Відомство вже опублікувало відповідну постанову. Введення повної заборони на купівлю іноземної техніки аргументують тим, що минулого року держструктури купили 45,7 тис. телевізорів, з яких 60% виявилися імпортними. При цьому всього Росія виробила 2,4 млн телевізорів.

"Посилюється роль держави в забезпеченні стимулів для зростання виробництва російських телевізорів за рахунок закриття потреби державних і муніципальних замовників", – пояснив Мінпромторг.

До реєстру російської радіоелектроніки Мінпромторгу, яка доступна для держзакупівель, входять лише два виробники телевізорів. Але "Дюкс" не до кінця відповідає вимогам, а "Квант" у квітні зупинив виробництво через низький попит. При тому вся російська продукція, навіть та, що входить до реєстру Мінпромторгу, збирається з китайських компонентів, пише видання.

Близько 80% підсумкової вартості пристроїв припадає на китайські матриці. Тож, виробникам буде важко увійти до реєстру для участі в держзакупівлях, оскільки з поточного року частка іноземних комплектуючих не має перевищувати 60%, говориться у статті.

Також унаслідок заборони держорганізації та чиновники залишаться без "великих телевізорів", оскільки в Росії не випускають пристрої з діагоналями понад 65 дюймів через складніше виробництво, зазначає "Коммерсантъ", посилаючись на учасників ринку.

Для виходу на окупність компанія повинна продати в середньому близько мільйона пристроїв. Реалізувати такі обсяги в умовах прямої конкуренції з іноземними виробниками дуже складно, оскільки російські телевізори, як правило, виявляються дорожчими щонайменше на 10%, додають вони.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Росії припинилося виробництво єдиного вітчизняного телевізора із реєстру російської радіоелектроніки Мінпромторгу. Воронезький завод "Квант" припинив збирати телевізори через низький попит на таку продукцію, і насамперед із боку держсектора.

У 2024 році в межах російських держзакупівель було оголошено понад чотири тендери на придбання телевізорів, і переважно закуповувалися телевізори іноземних брендів – LG, Sony, Samsung, Xiaomi, Haier та інші.

Також раніше у Мінцифри РФ пообіцяли поетапно обмежувати роботу зарубіжних хмарних сервісів, у яких є російські аналоги. "Де-факто це сервіси, які ми беремо з-під поли у зарубіжних компаній, які, загалом, припинили свою роботу. Так, безумовно, конфлікт звички користувача. Але якщо компанії не ведуть своєї діяльності [в Росії], якщо демонстративно пішли, дивно, що ми продовжуємо за ці сервіси платити", – заявив глава Мінцифри РФ Максут Шадаєв.

Міністр також нагадав, що президент РФ Володимир Путін закликав "душити" західні IT-сервіси, які заявили про свій відхід із країни, але насправді залишилися на російському ринку. "Президент сказав, будемо душити", – сказав Шадаєв.

Також повідомлялося, що через дефіцит і різке зростання цін на картоплю Росія почала купувати її у Монголії, яка "століттями возила картоплю з Росії". У квітні-травні в Бурятію звідти завезли понад 4 тис. тонн. картоплі. Як зазначив російський чиновник,в Бурятії картоплю вирощують уже понад 300 років, а у Монголії почали це робити тільки в 1960-х роках.