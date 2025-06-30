Держпідтримка не рятує вугільну галузь РФ від гострої кризи

Російська компанія "Мечел" планує цього року на 25% знизити обсяги відвантаження вугілля, хоча отримала від уряду допомогу.

Про це пише The Moscow Times.

Гендиректор компанії Олег Коржов повідомив, що вугільники готуються до обвалу продажів. "Порівняно з минулим роком ми плануємо десь на 25% знизити обсяги відвантаження вугілля", – заявив він.

"Зменшуються обсяги і з енергетичного вугілля, і з бурого, скорочується і обсяг експорту коксівного вугілля на схід. Усе це призводить до зниження обсягів видобутку вугілля", – пояснив він.

"Ми ще восени розуміли, що ситуація в галузі буде важкою наступного року, але сподівалися на те, що ситуація якось виправиться. Цього року в I кварталі, зціпивши зуби, продовжували все фінансувати, але ми бачили, що кожна тонна, яку ми видобуваємо і реалізуємо, приносить додаткові збитки, відтягує грошовий потік. Тому ухвалили рішення про скорочення обсягів виробництва", – сказав він.

Як зазначає видання, "Мечел" стала першою вугільною компанією, підтримку якої розглянула урядова підкомісія. Компанія у якості адресної допомоги отримала розстрочку зі сплати понад 13 млрд руб. заборгованості з податків і страхових внесків на максимально можливий термін – три роки.

Ще кілька мільярдів "Мечел" заощадить, коли запрацюють загальні для галузі заходи підтримки – відтермінування із страхових внесків тощо, що має дати змогу вивільнити ще близько 0,5 млрд руб. на місяць.

Кризу у угільній галузі у Росії називають найгострішою з 1990-х років. Минулого року і в I кварталі цього року збиткових компаній у цій галузі було більше, ніж прибуткових (61,8%).

На цьому тлі "Мечел" має намір продати частину активів, насамперед енергетичних: "Кузбасенергозбут" і Південно-Кузбаську ГРЕС, зазначається у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що російська вугільна промисловість увійшла в глибоку кризу: у першому кварталі 2025 року сукупні збитки сягнули 79,9 млрд руб (887 млн дол). У галузі більше половини підприємств працюють у мінус.

Після ембарго ЄС російські компанії втратили ключові західні ринки, а ціни на вугілля впали до мінімумів за чотири роки — на 20% порівняно з 2024 роком і утричі проти 2022-го.

Імпорт вугілля з Росії до Китаю у квітні 2025 року впав на 13%, до 7,4 мільйона тонн, порівняно з тим самим місяцем 2024 року.

Раніше повідомлялося, що західні санкції та труднощі з експортом до Азії спровокували серйозну кризу у вугільній галузі Росії.

У 2024 році морський експорт скоротився на 7,5% рік до року, а сумарний - на 9%. А за прогнозами, у 2030 році вивезення вугілля з Росії морем, на яке припадає понад 80% експорту, знизиться на 10% до рівня 2024 року і складе 150 млн т.